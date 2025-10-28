Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Sumar rechaza limitar la acusación popular en la reforma de la Lecrim y amaga con tumbarla en el Congreso

"Sumar no apoyará en el Congreso la limitación de la acusación popular, sino que trabajarán para su fortalecimiento", defienden los de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto. / M. Dylan / Europa Press

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sumar rechaza la limitación de la acusación popular que plantea la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada este mismo martes por el Consejo de Ministros y liderada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. El socio minoritario de Gobierno hizo pública su disconformidad con la propuesta cuando todavía se estaba produciendo la rueda de prensa en Moncloa para detallar la medida, advirtiendo de que "no apoyará en el Congreso de los Diputados" esta limitación.

El ala liderada por Yolanda Díaz en el Gobierno emitió este martes un comunicado anunciando que "rechaza la limitación de la acusación popular en la reforma de la Lecrim", al considerar que "limita la capacidad del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil".

En este punto, Sumar argumenta que "a lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político".

En este sentido, desde Sumar aseguran que en el Consejo de Ministros han "mostrado su disconformidad" y advierten de que el grupo parlamentario "no apoyará en el Congreso de los Diputados la limitación de la acusación popular, sino que trabajará para su fortalecimiento así como para introducir más previsiones garantistas en la ley".

Además, reclaman introducir dos asuntos, para que la nueva ley "contenga más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso", y por otra parte "facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado".

Limitaciones de la acusación popular

El ministro Bolaños, en rueda de prensa desde Moncloa, señaló que "es evidente que la acusación popular es un instrumento utilizado por asociaciones ultras, bien financiadas, para perseguir a personas honestas, progresistas y sus entornos sólo por ser progresistas", en una referencia velada.

Así, apuntó a tres limitaciones; el primero, por el que determinadas organizaciones no podrán formular acusaciones populares: instituciones públicas, partidos políticos y sindicatos. El segundo límite, fijado en el artículo 103 de la nueva ley, limita los objetos en los que puede personarse una acusación popular y fjia un catálogo de delitos susceptibles de personación. La tercera limitación es la "necesidad de que haya una vinculación legítima entre la acusación que ejerce la acusación popular y el objeto del procedimiento", para evitar el "uso espúreo de organizaciones ultras".

El titular de Justicia insistió en que su objetivo es "modular la acusación popular". La norma, además, atribuye a la Fiscalía la instrucción de los casos y la investigación, en lugar de que lo hagan los jueces, como se ha venido haciendo hasta ahora. "Conceder la instrucción penal a los fiscales nos europeíza", defendió el dirigente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE
  3. Puigdemont rompe con el PSOE: 'Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar
  4. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
  5. La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
  6. Así están las encuestas de las elecciones generales en España
  7. El Tribunal Supremo propone rescatar la figura del magistrado emérito y alargar las jubilaciones hasta los 75 años
  8. La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez

Debate de los pagos bancarios o en efectivo en el Senado

Debate de los pagos bancarios o en efectivo en el Senado

Junts descarta que se pueda reconducir la ruptura con el PSOE con una reunión entre Sánchez y Puigdemont

Junts descarta que se pueda reconducir la ruptura con el PSOE con una reunión entre Sánchez y Puigdemont

El PSOE ratificará a Gallardo como candidato en Extremadura sin primarias

El PSOE ratificará a Gallardo como candidato en Extremadura sin primarias

El Gobierno aprueba otro paquete de ayudas para la dana: 750 millones del ICO y hasta 5.000 millones de euros para apoyar a empresas, autónomos y hogares

El Gobierno aprueba otro paquete de ayudas para la dana: 750 millones del ICO y hasta 5.000 millones de euros para apoyar a empresas, autónomos y hogares

Sumar rechaza limitar la acusación popular en la reforma de la Lecrim y amaga con tumbarla en el Congreso

Sumar rechaza limitar la acusación popular en la reforma de la Lecrim y amaga con tumbarla en el Congreso

El PSOE aporta al Supremo documentos que señalan que el partido sacó del banco casi un millón de euros en efectivo

El PSOE aporta al Supremo documentos que señalan que el partido sacó del banco casi un millón de euros en efectivo

Así será la consulta a la militancia de Junts para romper con el PSOE: pregunta y fechas

Así será la consulta a la militancia de Junts para romper con el PSOE: pregunta y fechas

Directo | Junts descarta que se pueda reconducir la ruptura con el PSOE con una reunión entre Sánchez y Puigdemont

Directo | Junts descarta que se pueda reconducir la ruptura con el PSOE con una reunión entre Sánchez y Puigdemont