El PSOE ratificará a Gallardo como candidato en Extremadura sin primarias

Miguel Ángel Gallardo será el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. La Ejecutiva regional del partido se ha reunido este martes en Mérida para proponer la candidatura sin necesidad de celebrar primarias, una decisión que tendrá que ratificar ahora el Comité Regional convocado para mañana. ‎

"Tengo fuerza y ambición para que esta tierra cambie", ha destacado el propio Gallardo tras acusar a Guardiola de utilizar el adelanto electoral como "trampolín político personal".

Gallardo ha explicado que la Ejecutiva ha solicitado por unanimidad la "excepcionalidad" de las primarias que de acuerdo a los estatutos del PSOE debían celebrarse antes de proclamar al candidato, ante la imposibilidad de que las mismas se celebren en tiempo y forma por la premura de la convocatoria anticipada de elecciones.

Visto bueno de la Federal

El Comité Regional deberá votar mañana la propuesta, que también necesitará el visto bueno de la Federal. El precedente es la candidatura de Ángel Gabilondo en Madrid en 2021, que también se lanzó sin primarias cuando Isabel Díaz Ayuso Adelantó las elecciones autonómicas.