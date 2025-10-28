El Parlament aprobará la semana que viene la nueva regulación de los alquileres de temporada. PSC, ERC, los Comuns y la CUP llegaron a un acuerdo en abril para sacar adelante esta normativa, a cambio de convalidar dos decretos del Govern de Salvador Illa. Desde entonces, los cuatro partidos han negociado la letra pequeña de la norma, que este miércoles superará el último trámite en comisión antes de llegar al pleno. Según fuentes parlamentarias, la junta de portavoces ya la ha incorporado al orden del día de la próxima sesión.

"No es un tema menor", ha remarcado la portavoz de ERC, Ester Capella, en rueda de prensa en la Cámara catalana. La republicana ha aplaudido que finalmente se "desencalle" esta cuestión, aunque ha dicho que llega "tarde" y ha recordado que el Govern de Pere Aragonès, donde ella ejercía de consellera de Territori, ya intentó regular esta cuestión sin éxito. En aquel momento, la oposición de Junts y el PSC no permitió que la norma prosperara.

También el portavoz de los Comuns, David Cid, ha celebrado que la propuesta salga adelante, pero ha avisado al Govern de que esta regulación solo es la "caja de herramientas", y ha dicho que para atajar la crisis de la vivienda será necesario "cumplir la ley". "El president dice que 'quien la hace, la paga'. Pero es necesario pasar de las palabras a los hechos", ha avisado Cid, después de que este lunes el partido acordara con el Govern de la Generalitat multar con hasta 90.000 euros a los grandes tenedores que aparezcan en el registro. Cid, por su parte, también ha pedido a Junts que no retrase su aprobación presentando un recurso ante el Consell de Garanties Estatutaries.

Finalmente, Laure Vega, de la CUP, ha asegurado que los alquileres de temporada son uno de los principales problemas para el acceso a la vivienda y ha señalado como positivo que haya un nuevo marco normativo que lo regule. Vega ha descartado que este acuerdo les convierta en un nuevo socio del Executiu de Illa y ha asegurado que actúan como un "sindicato" y que "batallarán" siempre que vean que su fuerza es "necesaria" para llegar a algunos acuerdos que consideren positivos.

El alquiler de temporada se ha convertido en los últimos tiempos en la principal rendija que han encontrado los propietarios para saltarse el tope de precios marcado por la ley. Según datos del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OMH), desde la aprobación de la ley de la vivienda estatal, esta modalidad de arrendamiento ha llegado a suponer más del 50% de los anuncios en la ciudad de Barcelona, lo que representa uno de cada dos pisos.

El acuerdo alcanzado en abril limitaba el alquiler de temporada a los contratos que tuviera como finalidad el "uso recreativo" y "turístico". Al resto de contratos, al margen de su duración, les obligaba a seguir la normativa estatal y a no poder tener un precio superior al tope marcado. Sobre el alquiler de habitaciones, que era otra de las vías para evitar la ley de vivienda, los firmantes pactaron que la suma de lo que pagara cada inquilino por su habitación no podía ser superior al tope total marcado para el conjunto del piso.