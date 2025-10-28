Junts descarta que se pueda reconducir la ruptura con el PSOE con una reunión entre Sánchez y Puigdemont

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este martes de que la ruptura con el PSOE es definitiva y ha descartado que una hipotética reunión entre el líder de Junts, Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda reconducir las cosas. "El tema es que ya no nos los creemos", ha avisado el dirigente posconvergentes en entrevistas en Rac 1 y TV3 después de que la dirección del partido decidiera este lunes en Perpinyà dar por roto el acuerdo de investidura firmado con los socialistas hace dos años.

Sin embargo, Turull ha evitado entrar especular sobre una moción de censura instrumental y ha dejado en manos del jefe del Ejecutivo central la decisión sobre si debe adelantar las elecciones. Además, ha sido muy crítico también con el PP, tratando de alejar así las especulaciones sobre un posible acercamiento entre estas dos formaciones para tumbar el Gobierno: Aunque "los socialistas han suspendido muchas asignaturas de este acuerdo, pero es que el PP debería repetir curso", ha aseverado. Así que "con Feijóo no vamos ni a la vuelta de la esquina", ha remachado.

La pregunta de la consulta

Turull se ha expresado así horas antes de poner en marcha la consulta a la militancia que debe avalar esta decisión y que se producirá entre el miércoles y el jueves de esta semana. Esta misma tarde, el consejo nacional del partido se reunirá de forma telemática para activar los mecanismos internos, pero el secretario general de la formación ya ha avanzado cuan será la pregunta que trasladarán a la militancia: "Está de acuerdo o no con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizar el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos y compromisos".

Igual que hizo este lunes Puigdemont, Turull ha responsabilizado al PSOE de incumplir el acuerdo de Bruselas, que ha calificado de "una ventana de oportunidad", y ha asegurado que los socialistas han incumplido en la confianza, el cumplimiento de acuerdos y los resultados. "El tema es que ya no nos los creemos. Es decir, la cesta de incumplimientos, de falta de voluntad, de falta de confianza, que debíamos mejorarla y que esto ha ido a peor, es tan grande que esto no lo resuelve. Nosotros estamos en la fase ya de los hechos. De las palabras ya hemos oído decir tantas y tantísimas", ha afirmado.

Crítica velada a ERC

Turull también ha asegurado tener "la conciencia tranquila", porque considera que su partido ha "cumplido" con lo acordado con los socialistas, y la única autocrítica que ha hecho es que la ruptura se podría haber producido antes y ha rematado que su formación no tiene "voluntad de muleta" del Gobierno. "No cumplir con Junts tiene consecuencias. Quizá con otros, no", ha señalado Turull, en velada crítica a ERC. Con todo, ha dicho que el PSOE "no tiene un proyecto para España", sino que "tiene un proyecto para el PSOE, el poder por el poder, aguantar a costa de lo que sea".