Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la ruptura con el PSOE y la votación de las bases

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne este lunes a la dirección del partido en Perpinyà (Francia) para decidir si rompe el acuerdo de legislatura con el PSOE, una decisión que someterán a votación de la militancia. Según consta en el orden del día del encuentro, que empezará a las 10.00 horas con la previsión de que sea larga y que no haya una rueda de prensa hasta las 17.00 horas, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender".

Feijóo pone a Guardiola como ejemplo para Sánchez: frente al bloqueo, elecciones El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas demuestra "responsabilidad y valentía": "frente al bloqueo, elecciones". En la jornada en la que Junts ha roto su pacto con el PSOE, Feijóo y los populares han puesto a Guardiola como ejemplo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", ha escrito Feijóo en su cuenta de X, donde se ha mostrado convencido de que los extremeños recompensarán a Guardiola en las urnas.

El PNV avisa a Sánchez tras la ruptura con Junts: "Un Parlamento sin mayoría no es muy sostenible en el tiempo" El PNV no cree que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a "caer mañana por la mañana" después de que Junts haya decidido romper el pacto de investidura que firmó con el PSOE, pero ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías porque "un parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo". Después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, haya confirmado la ruptura del pacto de investidura con los socialistas firmado en 2023, fuentes del PNV han señalado que la posición trasladada hoy por Junts "no hace otra cosa sino constatar lo que ya se sabía, que existe una mayoría negativa en el Congreso", algo de lo que ya había alertado reiteradamente el presidente del EBB, Aitor Esteban.

Morant dice que el Gobierno mantiene la idea de presentar Presupuestos y Junts deberá elegir entre progreso e involución La ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, considera que Junts, tras romper con el Gobierno, tendrá que decidir si quiere "esta España que progresa o una España de involución". De entrada, ha reiterado la intención del Gobierno de presentar Presupuestos para 2026. En declaraciones en el Congreso antes de que Carles Puigdemont oficializase la ruptura, Diana Morant ha indicado que no sabe como se va a traducir la decisión adoptada por la Ejecutiva de Junts, pero ha querido dejar claro que el Gobierno va a seguir con sus propuestas, con "la máxima ambición".

Junts confirma que participará en el interrogatorio a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado Junts ha confirmado este lunes que asistirá a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' y su portavoz, Eduard Pujol, será el encargado de interrogarle, según han informado a Europa Press fuentes del partido. La presencia del partido liderado por Carles Puigdemont en la comparecencia de Sánchez estaba en duda, pero finalmente han decidido acudir a interrogar al jefe del Ejecutivo en el Senado coincidiendo con la decisión de la ejecutiva de Junts de romper con el PSOE.

Críticas de Albiach a Puigdemont La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha recriminado a Junts haber llegado a acuerdos con el PSOE que dependían de otras formaciones o gobiernos y que ahora los utilice como argumento para romper relaciones con el ejecutivo español. "Es importante que cuando firmas un compromiso con alguien, este acuerdo no dependa de terceros", ha advertido.

Balance de la ejecutiva de Junts en Perpinyà La ejecutiva de JxCat ha decidido este lunes por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE, tras una reunión de tres horas en las que el líder del partido, Carles Puigdemont, les ha trasladado su posición. La ejecutiva de Junts ha decidido romper los acuerdos con el PSOE por unanimidad, tal y como hizo ayer ante la permanente de Junts, el órgano de decisión más restringido del partido. Puigdemont no ha aceptado preguntas de los periodistas tras su comparecencia. Si la militancia de Junts ratifica esta decisión en una consulta cuyos resultados se sabrán a las seis de la tarde del próximo jueves, "el Gobierno español no podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno", ha advertido Puigdemont. En la práctica, en los últimos meses el Gobierno ha tenido el apoyo en el Congreso de los siete votos de Junts en alguna ocasión y en otras no. Por ello, es discutible la influencia que tendrá esta posición de Junts en la segunda mitad de la legislatura.

Fin de la comparecencia de Puigdemont Termina la comparecencia de prensa de Puigdemont en Perpinyà, sin preguntas de los medios de comunicación.

Puigdemont: "Aparte del cambio de hora, no ha habido otros cambios" Puigdemont: "Aparte del cambio de hora, no ha habido otros cambios". El expresidente de Catalunya ha opinado que la acción de Gobierno no ha supuesto beneficios para Catalunya, aunque ha reconocido que en la actual legislatura es posible utilizar la lengua catalana en el Congreso de los Diputados. Puigdemont ha opinado que "es el PSOE el que debe responder ante la ciudadanía de qué manera quieren que gobierne en el futuro".