La jefa de Emergencias confirma que Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 "es necesario el Es Alert" y

La jefa de servicio de Emergencias Inmaculada Piles, que declara hoy ante la jueza y el fiscal de la causa de la dana, ha confirmado que desde Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 "es necesario el Es Alert" y desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando". Piles ha explicado que, aunque no trabajó por la tarde del 29 de octubre (29-O) para poder relevar por la noche al subdirector de Emergencias Jorge Suárez, se conectó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, para saber qué decisiones se adoptaban de cara a su turno.

Inmaculada Piles ha confirmado que se conectó en remoto al Cecopi y que fue tomando notas de lo que se debatía, mientras no se producían los tres recesos de desconexión, y que ha leído en su declaración. Los abogados de las acusaciones populares y particulares, han preguntado a Piles cuando se barajó el Es Alert, el mensaje que llegó a las 20.11 horas de la tardde del 29-O y que la jueza considera "tardío y erróneo".

Según Piles, hay un correo de Juan Ramón Cuevas, jefe de la unidad de analisis del riesgo de Emergencias con propuesta de redacción mensaje a las 18.35 horas. "En paralelo las personas del Cecopi hablábamos entre nosotros", ha confirmado la jefa de servicio de Emergencias, según fuentes conocedoras de su declaración. De hecho, ha añadido que "Patricia García, responsable de Protección civil de la Delegacion de Gobierno me dijo: Inma es necesario el Es Alert" por lo que mandó un mensaje a Jorge Suárez y me dijo: Sí lo estamos gestionando. Eso fue a las 18.35 horas", confirman fuentes conocedoras de su declaración.

La jefa de servicio de Emergencias también ha confirmado que durante los parones del Cecopi mantuvo contacto con Suarez. Para advertirle que no se les escuchaba o para transmitir una llamada de Sanidad "para un hospital de campaña en la zona del Poyo [sin especificar la hora] y que no sabíamos quien lo estaba haciendo".