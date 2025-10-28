El Govern defiende que la ruptura anunciada por Junts no alterará ni el mandato de Sánchez ni el de Illa

Nada cambia ni para la legislatura española ni para la catalana. Esta es la interpretación que hace el Govern tras la ruptura con Pedro Sánchez escenificada por Junts. La Generalitat trata de exhibirse impertérrita y, en plena resaca del anuncio de Carles Puigdemont, sostiene que no supondrá "ninguna afectación" para Salvador Illa y que, a escala estatal, confía en que los posconvergentes mantendrán abierta la vía del "diálogo" sobre aquellas cuestiones de calado para Catalunya, como la mejora de la financiación o la gestión de Rodalies.

Pese a que este lunes, antes de la decisión de Junts, el president reclamó "sensatez", la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha tratado de no pisar ningún callo y ha esquivado una crítica directa al partido de Puigdemont. En el ejecutivo catalán se impone la convicción de que será inevitable que los posconvergentes se impliquen en debates cruciales para Catalunya en los próximos meses y sostienen que tanto la legislatura española como la catalana van a continuar con la senda prevista. "Confiamos en que Sánchez podrá agotar la legislatura y no prevemos que haya ningún impacto en el ámbito catalán", ha resumido la consellera.

Sería una buena noticia que el conjunto de fuerzas democráticas estén siempre dispuestas a dialogar, que valoren el contenido de las propuestas y pongan por delante el bienestar de los catalanes por delante de cualquier otra cuestión Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

Y es que, según Paneque, más allá del discurso de Junts de que no va a haber más diálogo con los socialistas, tanto en el PSC como en el PSOE se mantiene la "confianza" en que los siete diputados independentistas atiendan la "mano tendida" y se sienten en la mesa para valorar propuestas que sean ventajosas para Catalunya. "Sería una buena noticia que el conjunto de fuerzas democráticas estén siempre dispuestas a dialogar, que valoren el contenido de las propuestas y pongan por delante el bienestar de los catalanes por delante de cualquier otra cuestión", ha asegurado la portavoz.

Defender la aplicación de la ley de amnistía o la batalla por la oficialidad del catalán en la Unión Europea son carpetas que en el Govern dan por sentado que el Gobierno va a continuar liderando pese al desmarcaje de Junts. "El Gobierno de Pedro Sánchez es bueno para Catalunya", zanjan.

Illa no ejercerá de mediador

En todo caso, si su previsión es que el impacto en el Congreso no sea distinto de lo que hasta ahora sucedía, menos capacidad de incidencia consideran que tiene la decisión de Junts en lo que sucede en el Parlament. La prioridad del Govern de Illa, ha vuelto a insistir Paneque, es alcanzar acuerdos con ERC y los Comuns, cosa que no excluye tener la puerta abierta a que otros partidos pueden sumarse a ellos. Un claro ejemplo: el decreto en materia de renovables que el Consell Executiu ha aprobado este martes y que tendrá que ser convalidado por una mayoría parlamentaria en el plazo de un mes.

Lo que sí que descarta el Govern es que el president Illa se dedique a ejercer de mediador entre la Moncloa y Puigdemont. "Esta no es su función, él gobierna para los catalanes y eso es lo que va a continuar haciendo", ha defendido Paneque tratando de exhibir, un día después y a las puertas de la consulta de Junts, que no hay nada nuevo bajo el sol.