Illa reclama "sensatez" a Junts: "La alternativa a Sánchez es involución"

"Espero que se actúe con sensatez y pensando en los ciudadanos de Catalunya". Este es el mensaje que ha lanzado el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Junts, cuya cúpula se reúne este lunes en Perpinyà para decidir si rompe con el Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, la alternativa al ejecutivo del PSOE y de Sumar es "involución y regresión", por lo que, en una entrevista en Ràdio 4 y La 2, ha emplazado a Carles Puigdemont a valorar que el actual Gobierno es "positivo" tanto para Catalunya como para España.

Illa ha asegurado que mantiene "relaciones fluidas" con distintos líderes políticos, también de Junts. Aunque ha puntualizado que, en este caso, no ha hablado con ellos porque los posconvergentes mantienen una "interlocución directa" con la Moncloa. En todo caso, el president ha asegurado que espera que no haya ruptura y se imponga "el sentido común" teniendo en cuenta que, ha defendido, el Gobierno "está cumpliendo" con los compromisos contraídos, cosa que no quiere decir que todo esté en sus manos.

Todo lo que se puede hacer desde el Gobierno de España, se ha hecho

"Todo lo que se puede hacer desde el Gobierno de España, se ha hecho", ha subrayado. Ha desgranado, por ejemplo, que la ley de amnistía fue aprobada, pero que lo que no puede hacer Sánchez, más allá de reclamar que sea efectiva, es escribir la sentencia del Tribunal Supremo. En cuanto a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, el president ha hecho hincapié en que "nunca antes se ha estado tan cerca" de lograrlo y que el comunicado conjunto de los gobiernos de España y Alemania firmado el viernes da cuenta de ello. Y, finalmente, ha recordado que si no se ha producido el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat es por la negativa de Podemos y no del PSOE.

La financiación, un "paso de gigante"

A esta batería de argumentos que Illa espera que Junts tome en consideración le ha sumado el hecho de que la economía crece a buen ritmo. "¿Conviene truncar esto?", ha espetado. Además, ha apuntado en que próximamente se pondrá sobre la mesa un acuerdo de financiación que supondrá "un paso de gigante" para Catalunya. El jefe de la Generalitat ha esquivado dar detalles, tampoco la cantidad de dinero adicional que supondrá para las arcas catalanas, pero, preguntado por si el modelo respetará el principio de ordinalidad, ha insistido en que el PSC cumplirá con las condiciones pactadas con ERC. Eso sí, ha defendido que si la financiación lleva desde 2014 caducada "no vendrá de dos meses más", y más teniendo en cuenta lo "complejo" que supone atar un acuerdo.

Lo que sí que ha querido dejar claro el president es que ni su partido ni el PSOE son partidarios de negociar un referéndum de autodeterminación, como exige Junts. En todo caso, y ante las acusaciones que hace el partido de Puigdemont al president por no haber votado a favor de esta propuesta en el debate de política general, Illa ha replicado que no ha hecho "nada para torpedear" los pactos con el PSOE firmados en Suiza. Y en todo caso, ha recordado que el Govern está vinculado a los acuerdos de investidura sellados con ERC y los Comuns.