Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras más de tres horas de reunión

Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y la militancia votará el miércoles y el jueves

Última hora sobre la ruptura de Junts con el PSOE y la reunión con Carles Puigdemont, en directo

Reunión de la Ejecutiva de Junts en Perpinyà para decidir si retira el apoyo a Sánchez

Reunión de la Ejecutiva de Junts en Perpinyà para decidir si retira el apoyo a Sánchez / CAPTURA VÍDEO JUNTS

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Junts da por roto el pacto de Bruselas, la entente que en 2023 permitió la investidura de Pedro Sánchez y abrió una mesa de negociación en Suiza con presencia de un mediador internacional. Así lo ha decidido la dirección del partido por "unanimidad" en una reunión celebrada en Perpinyà que se ha alargado durante más de tres horas.

Ahora será el turno de la militancia de la formación posconvergente, que deberá refrendar la ruptura en una consulta prevista para este miércoles y jueves, según explican fuentes del partido consultadas por EL PERIÓDICO. El consejo nacional del partido se reunirá este martes para activar todos los mecanismos internos para poner en marcha la votación. Precisamente el jueves, día en que se conocerá el resultado, Sánchez está citado a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Durante la reunión de este lunes en Francia, el expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza no tiene mucho más recorrido.

La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Catalunya, la delegación de competencias en inmigración no ha superado ni el primer trámite en el Congreso y el catalán sigue sin ser oficial en Europa. Ninguna de las tres cuestiones depende exclusivamente del PSOE, pero Junts cree que los socialistas podrían haber hecho más. Además, en la lista de pendientes también están las propuestas contra la multirreincidencia o las okupaciones, leyes que siguen en un cajón en el Congreso y a las que los alcaldes de la formación dan mucha importancia de cara a las municipales de 2027.

En las últimas horas el Gobierno hizo algunos movimientos para rebajar la tensión con sus socios: consiguió que Alemania firmara una declaración en la que se compromete a "abrir un diálogo" para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE, aunque el gobierno de Friedrich Merz sigue sin ver clara la propuesta, y se abrió a estudiar la iniciativa de los posconvergentes para atajar la multirreincidencia. Pero nada de ello ha sido suficiente para convencer a Puigdemont.

La duda ahora está en cómo se plasmará esta ruptura en el Congreso, porque ya hace tiempo que el partido liderado por Carles Puigdemont negocia "pieza a pieza" y no son pocas las iniciativas del Gobierno que ha tumbado junto al PP y Vox.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
  2. La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
  3. Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
  4. Así están las encuestas de las elecciones generales en España
  5. El Tribunal Supremo propone rescatar la figura del magistrado emérito y alargar las jubilaciones hasta los 75 años
  6. La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
  7. Santi Vila: 'Compañeros de Junts que me habían considerado un 'botifler' me han llamado para decirme que fueron injustos
  8. Sánchez llega a un acuerdo con Alemania para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts

Govern y ERC pactan un decreto de renovables que dificulta su instalación en terreno agrícola

Govern y ERC pactan un decreto de renovables que dificulta su instalación en terreno agrícola

La jueza de Catarroja pide a las Corts la lista de llamadas de Carlos Mazón el día de la dana

La jueza de Catarroja pide a las Corts la lista de llamadas de Carlos Mazón el día de la dana

Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y la militancia votará el miércoles y el jueves

Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y la militancia votará el miércoles y el jueves

El PSOE hace una última llamada a Junts para evitar la ruptura: "Merece la pena dialogar y alcanzar acuerdos"

El PSOE hace una última llamada a Junts para evitar la ruptura: "Merece la pena dialogar y alcanzar acuerdos"

El Supremo prevé interrogar al fiscal general el 12 de noviembre, tras escuchar a todos los testigos en el juicio

El Supremo prevé interrogar al fiscal general el 12 de noviembre, tras escuchar a todos los testigos en el juicio

Feijóo propone un plan de autónomos con cuotas cero, flexibilidad en los pagos y menos papeleo

Feijóo propone un plan de autónomos con cuotas cero, flexibilidad en los pagos y menos papeleo

Sumar resta crédito a la ruptura de Junts y lo ve un órdago para "escenificar las diferencias" con el Gobierno

Sumar resta crédito a la ruptura de Junts y lo ve un órdago para "escenificar las diferencias" con el Gobierno

El Gobierno quiere que los fiscales asuman la instrucción a partir de 2028 para que no afecte a ninguna causa actual

El Gobierno quiere que los fiscales asuman la instrucción a partir de 2028 para que no afecte a ninguna causa actual