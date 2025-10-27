Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y la militancia votará el miércoles y el jueves

Junts da por roto el pacto de Bruselas, la entente que en 2023 permitió la investidura de Pedro Sánchez y abrió una mesa de negociación en Suiza con presencia de un mediador internacional. Así lo ha decidido la dirección del partido por "unanimidad" en una reunión celebrada en Perpinyà que se ha alargado durante más de tres horas.

Ahora será el turno de la militancia de la formación posconvergente, que deberá refrendar la ruptura en una consulta prevista para este miércoles y jueves, según explican fuentes del partido consultadas por EL PERIÓDICO. El consejo nacional del partido se reunirá este martes para activar todos los mecanismos internos para poner en marcha la votación. Precisamente el jueves, día en que se conocerá el resultado, Sánchez está citado a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Durante la reunión de este lunes en Francia, el expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza no tiene mucho más recorrido.

La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Catalunya, la delegación de competencias en inmigración no ha superado ni el primer trámite en el Congreso y el catalán sigue sin ser oficial en Europa. Ninguna de las tres cuestiones depende exclusivamente del PSOE, pero Junts cree que los socialistas podrían haber hecho más. Además, en la lista de pendientes también están las propuestas contra la multirreincidencia o las okupaciones, leyes que siguen en un cajón en el Congreso y a las que los alcaldes de la formación dan mucha importancia de cara a las municipales de 2027.

En las últimas horas el Gobierno hizo algunos movimientos para rebajar la tensión con sus socios: consiguió que Alemania firmara una declaración en la que se compromete a "abrir un diálogo" para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE, aunque el gobierno de Friedrich Merz sigue sin ver clara la propuesta, y se abrió a estudiar la iniciativa de los posconvergentes para atajar la multirreincidencia. Pero nada de ello ha sido suficiente para convencer a Puigdemont.

La duda ahora está en cómo se plasmará esta ruptura en el Congreso, porque ya hace tiempo que el partido liderado por Carles Puigdemont negocia "pieza a pieza" y no son pocas las iniciativas del Gobierno que ha tumbado junto al PP y Vox.