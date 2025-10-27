NUEVO CARGO
Pilar Alegría sustituye a Fernández Vara en la federal del PSOE
La política aragonesa asume una secretaría en la estructura federal del partido, donde ya era miembro nato como ministra de Educación y portavoz
L. C.
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La ministra de Educación, portavoz del Gobierno de España y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, asumirá en la Ejecutiva federal del PSOE un nuevo cargo, el puesto que ocupaba hasta ahora el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura.
Según ha adelantado la SER y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, Alegría se pondrá al frente de la secretaría de Política autonómica, ganando peso orgánico en el partido, una estructura federal de la que forma parte desde que Pedro Sánchez está al frente de la formación.
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
- La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
- Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
- Así están las encuestas de las elecciones generales en España
- El Tribunal Supremo propone rescatar la figura del magistrado emérito y alargar las jubilaciones hasta los 75 años
- La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
- Santi Vila: 'Compañeros de Junts que me habían considerado un 'botifler' me han llamado para decirme que fueron injustos
- Sánchez llega a un acuerdo con Alemania para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts