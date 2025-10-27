Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NUEVO CARGO

Pilar Alegría sustituye a Fernández Vara en la federal del PSOE

La política aragonesa asume una secretaría en la estructura federal del partido, donde ya era miembro nato como ministra de Educación y portavoz

Pilar Alegría, en una visita reciente a Zaragoza

Pilar Alegría, en una visita reciente a Zaragoza / LAURA TRIVES

L. C.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ministra de Educación, portavoz del Gobierno de España y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, asumirá en la Ejecutiva federal del PSOE un nuevo cargo, el puesto que ocupaba hasta ahora el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura.

Según ha adelantado la SER y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, Alegría se pondrá al frente de la secretaría de Política autonómica, ganando peso orgánico en el partido, una estructura federal de la que forma parte desde que Pedro Sánchez está al frente de la formación.

TEMAS

  1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
  2. La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
  3. Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
  4. Así están las encuestas de las elecciones generales en España
  5. El Tribunal Supremo propone rescatar la figura del magistrado emérito y alargar las jubilaciones hasta los 75 años
  6. La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
  7. Santi Vila: 'Compañeros de Junts que me habían considerado un 'botifler' me han llamado para decirme que fueron injustos
  8. Sánchez llega a un acuerdo con Alemania para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts

Pilar Alegría sustituye a Fernández Vara en la federal del PSOE

Pilar Alegría sustituye a Fernández Vara en la federal del PSOE

El Govern cierra un acuerdo con los Comuns para crear la oficina antidesahucios

El Govern cierra un acuerdo con los Comuns para crear la oficina antidesahucios

La dirección de Junts, reunida para decidir hasta dónde llega su ruptura con Sánchez

La dirección de Junts, reunida para decidir hasta dónde llega su ruptura con Sánchez

Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE

Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE

Illa reclama "sensatez" a Junts: "La alternativa a Sánchez es involución"

Illa reclama "sensatez" a Junts: "La alternativa a Sánchez es involución"

El asesor Josep Lanuza afirma que Mazón llegó al Palau antes de las 20 horas: "Estuve con él en el despacho"

El asesor Josep Lanuza afirma que Mazón llegó al Palau antes de las 20 horas: "Estuve con él en el despacho"

Josep Lanuza | El consultor exsocialista que susurra al oído del ‘president’ Mazón

Josep Lanuza | El consultor exsocialista que susurra al oído del ‘president’ Mazón

Mazón acompañó a la periodista con la que comió el día de la dana al párking antes de una desconexión de 37 minutos

Mazón acompañó a la periodista con la que comió el día de la dana al párking antes de una desconexión de 37 minutos