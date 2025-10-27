Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE

Sigue en directo y al minuto la última hora de la decisión de la ejecutiva de Junts, las reacciones y sus repercusiones en la legislatura

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. / Jasper Jacobs / Europa Press

Carlota Camps

Montse Martínez

Perpinyà / Barcelona
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne este lunes a la dirección del partido en Perpinyà (Francia) para decidir si rompe el acuerdo de legislatura con el PSOE, una decisión que someterán a votación de la militancia. Según consta en el orden del día del encuentro, que empezará a las 10.00 horas con la previsión de que sea larga y que no haya una rueda de prensa hasta las 17.00 horas, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender".

EL PERIÓDICO te cuenta en directo y al minuto la última hora de la decisión de la ejecutiva de Junts, las reacciones y sus repercusiones en la legislatura.

