Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne este lunes a la dirección del partido en Perpinyà (Francia) para decidir si rompe el acuerdo de legislatura con el PSOE, una decisión que someterán a votación de la militancia. Según consta en el orden del día del encuentro, que empezará a las 10.00 horas con la previsión de que sea larga y que no haya una rueda de prensa hasta las 17.00 horas, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender".

Illa espera que Junts decida hoy con "sensatez": "La alternativa es involucionista" El presidente catalán, Salvador Illa, ha dicho que espera que Junts tome el lunes una decisión sobre sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez con "sensatez" y "sentido común" y "pensando antes que nada en los intereses de los catalanes", ya que "la alternativa es involucionista". "Las cosas no son como nos gustaría que fueran, son como son (...) No hacemos política en un mundo ideal, sino con alternativas", ha sostenido Illa. El jefe del ejecutivo catalán ha defendido que el Gobierno presidido por Sánchez es "positivo para España y positivo para Catalunya" y ha señalado que la alternativa, que representan PP y Vox, es "involucionista, de ir hacia atrás, regresiva". Ha afirmado que el Ejecutivo central ha cumplido con los compromisos sellados con Junts en "todo lo que dependía" de él.

Carlota Camps Junts decide hoy hasta dónde llega su ruptura con Sánchez Junts decide hoy hasta dónde llega su ruptura con Sánchez, por Carlota Camps.