El Govern cierra un acuerdo con los Comuns para crear la oficina antidesahucios

Fumata blanca entre el Govern de la Generalitat y los Comuns para la creación de la oficina antidesahucios, una de las condiciones clave para sentarse a negociar los presupuestos catalanes de 2026. Así lo ha anticipado el propio president Salvador Illa en una entrevista en Ràdio 4 y La 2, en la que ha apuntado que este lunes por la tarde se producirá la rúbrica, y lo ha confirmado EL PERIÓDICO. Este martes, el Consell Executiu dará el paso definitivo para alumbrar el organismo, que deberá velar para ofrecer alternativas habitacionales a los ciudadanos en riesgo de quedarse sin piso.

Ambas partes llevaban semanas tratando de cerrar un acuerdo que el Executiu había prometido que llegaría antes del mes de noviembre. Los Comuns incluso fijaron un ultimátum de dos semanas para cerrar la entente. Cabe decir que, según lo pactado en el mes de mayo, la oficina debería haberse puesto en marcha en el mes de septiembre con una plantilla de 50 personas. En el toma y daca hasta alcanzar un pacto, las diferencias de calendario y sobre la dotación de recursos han sido una constante. Hasta este lunes.

El futuro de las cuentas

A la espera de la concreción de los detalles, así del acuerdo también sobre el registro de grandes tenedores, el Govern se allana el camino para presentar los presupuestos de 2026. Illa ha asegurado que no dará este paso hasta que no tenga el apoyo garantizado de sus socios, pero la oficina antidesahucios es una de las condiciones que habían puesto los Comuns para sentarse a negociar.

Además, el president ha reiterado que está dispuesto a estudiar todas las medidas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda, también la prohibición de la compra especulativa de pisos. Y ha reafirmado también que cualquier edificación que se esté llevando a cabo en terreno inundable "no prosperará". Son dos cuestiones en las que los Comuns han insistido especialmente. En el primero de los casos, llevaron la propuesta a votación en el debate de política general, en la que el PSC se abstuvo. Y en cuanto a lo segundo, el grupo de Jéssica Albiach ha insistido en que hay que elaborar planes a largo plazo que contemplen traslados de edificaciones en riesgo.

Un "paso de gigante" en financiación

Pero más allá de los Comuns, la principal dificultad que tiene el Govern es por el flanco de ERC, que no se mueve ni un ápice de la exigencia de que se produzcan avances en el modelo de financiación para abrirse a negociar las cuentas. Illa ha esquivado dar detalles sobre el estado de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda, pero sí que ha dejado caer que se dará "un paso de gigante" en este asunto en cuestión de semanas.

No ha aclarado, sin embargo, si quedará garantizado el principio de ordinalidad ni cuánto dinero adicional recibirá Catalunya con el nuevo modelo. Se ha limitado a insistir, una vez más, que se cumplirá con los requisitos que se pactaron con ERC para su investidura y que "no vendrá de dos meses" para cerrar un acuerdo cuando la financiación lleva caducada desde 2014.