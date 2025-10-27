Directo | María Guardiola comparece de urgencia ante los medios de comunicación

La presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado con carácter de urgencia a los medios de comunicación en la tarde de este lunes.

La suerte está echada: Extremadura tendrá adelanto electoral, según ha venido confirmando la presidenta María Guardiola en las últimas semanas. La última vez, esta misma mañana en un acto en Madrid. Habrá adelanto electoral si la oposición, y en particular PSOE y Vox, no retiran las enmiendas a la totalidad presentadas a las cuentas elaboradas por el Gobierno del PP.

A lo mismo emplazaba el consejero de Presidencia Abel Bautista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estableciendo un límite: la hora de cierre del registro de la Asamblea. El registró cerró a las 14.30 horas sin que la oposición moviera ficha. Bautista, al mismo tiempo, parecía dejar claro que no habrá más dilación. Con el escenario preparado para las elecciones, la incógnita, ahora, es conocer la fecha. Este mismo martes es factible que la presidenta firme el decreto mediante el cual disuelva la asamblea y convoque elecciones anticipadas que, con arreglo a los plazos establecidos en el Estatuto de Autonomía, tendrían lugar en un plazo mínimo de 54 días y máximo de 60.

El domingo, 21 de diciembre, a las puertas de la Navidad y en vísperas del Gordo de la Lotería, los extremeños bien podrían acudir a las urnas. Guardiola, que comparece en unos minutos, tiene también la facultad de que el adelanto se produzca en un margen de tiempo más amplio. Pero ese paréntesis puede tener distintas consecuencias, en función de cómo transcurra el panorama político regional y, también, nacional los próximos meses.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Cabe destacar que Abel Bautista ha trasladado este lunes a PSOE y Vox que "aún están a tiempo" de retirar las enmiendas presentadas a la totalidad del presupuesto" si quieren negociar". "Ellos saben que una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios, por tanto, depende de ellos", ha señalado a tan solo un día de que se celebre el pleno para el debate de totalidad de las cuentas autonómicas de 2026.

En su intervención, no ha desvelado si mañana se convocarían las elecciones anticipadas en caso de prosperar alguna de las enmiendas. En cualquier caso, ha señalado que esa decisión depende en exclusiva de la presidenta extremeña, María Guardiola: "Solo está en su cabeza". Y es que cabe recordar que la dirigente extremeña ha dicho que en caso de no lograr los apoyos a su presupuesto, se plantearía adelantar los comicios. "La presidenta ha sido muy honesta, no engaña a nadie y en ese sentido nadie puede esperar ninguna sorpresa", ha destacado.