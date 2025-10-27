Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Comuns piden a Junts que no asuma el programa de Aliança Catalana abriendo la puerta a PP y Vox

El portavoz de la formación, Gerardo Pisarello, advierte de Catalunya "pagaría muy caro" un Gobierno de "derechas radicalizadas neofranquista"

El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa

El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa / Catalunya en Comú

Sara González

Sara González

Barcelona
Los partidos contienen la respiración a la espera del veredicto de Junts y de conocer la onda expansiva de la eventual ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez. Los Comuns han tratado este lunes de condicionar la decisión reclamando al partido de Carles Puigdemontque "no asuma el programa" de Aliança Catalana abriendo la puerta a una moción de censura que permita un ejecutivo de PP y de Vox.

"Si da este paso, es asumir un programa xenófobo y antisocial que ni tan solo CiU se atrevió a aplicar durante la transición", ha espetado el portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello. El dirigente ha empatizado con la necesidad de ser "exigentes" para que Sánchez cumpla con lo que promete, pero ha emplazado a Junts a calibrar una ruptura que vaya de la mano de un escenario de "retroceso" para el autogobierno de Catalunya en cuestiones troncales como la defensa del catalán y una mejora de la financiación. "Sería un grave error", ha resumido.

Es legítimo presionar al Gobierno, pero facilitar un gobierno de derechas radicalizadas neofranquistas es algo que los catalanes pagarían muy caro

Gerardo Pisarello

— Portavoz de Catalunya en Comú

De hecho, ha recordado que leyes como la de la amnistía se pondrían también en jaque, además de considerar que la mayoría de los catalanes acabarían censurando en las urnas a Junts por tomar una decisión de este calibre. "Confiamos en que la gente de Junts lo vea. Es legítimo presionar al Gobierno, pero facilitar un gobierno de derechas radicalizadas neofranquistas es algo que los catalanes pagarían muy caro", ha subrayado.

"Nunca ha sido socio"

Pisarello ha optado por la cautela al ser preguntado por si la legislatura española puede continuar si Junts rompe definitivamente con Sánchez y se dinamita la mayoría que hizo posible la investidura. "Junts nunca ha sido socio del Gobierno. Tenemos que ver en qué se traduce la idea de romper", ha deslizado dando por hecho que hay distintos grados de ruptura y que no es lo mismo estar dispuesto a apoyar una moción de censura del PP que, simplemente, retirar los votos para aprobar medidas en el Congreso.

