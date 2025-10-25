Tensión política
Vandalizan la sede del PP en Valencia
Las pintadas rojas con diversos símbolos han sido reivindicadas por Arran, la organización juvenil de izquierda independentista
Redacción
El Partido Popular ha denunciado a través de sus redes sociales el ataque que han sufrido en su sede de Valencia, cuyas paredes y cristales han aparecido llenos de pintadas rojas con diversos símbolos que han sido reivindicadas por Arran, la organización juvenil de izquierda independentista.
En el vídeo, el propio Partido Popular señala que es la segunda vez en un año que sufren estas pintadas y que "condenamos enérgicamente el ataque y lanzamos un mensaje claro: no nos amedrentáis, nos tendréis enfrente, trabajando por los valencianos, por nuestra tierra. Por la liberta de la Comunitat Valenciana y de España y por la democracia".
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado a través de su perfil el acto vandálico y ha asegurado que "el independentismo violento que mantiene a Sánchez en el poder vuelve a atacar nuestra sede. Pero no nos van a amedrentar. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, nuestra identidad y al pueblo valenciano".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
- Así están las encuestas de las elecciones generales en España
- Muere Antonio Tejero a los 93 años: última hora y reacciones a la muerte del autor del golpe de estado del 23-F de 1981
- Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
- Junts someterá a votación de la militancia si retira el apoyo a Sánchez
- Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
- Aldama aporta pruebas de 'mordidas' en efectivo para que Ábalos solucionara los problemas que tuvo con su vivienda de Valencia