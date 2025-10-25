Vandalizan la sede del PP en Valencia

El Partido Popular ha denunciado a través de sus redes sociales el ataque que han sufrido en su sede de Valencia, cuyas paredes y cristales han aparecido llenos de pintadas rojas con diversos símbolos que han sido reivindicadas por Arran, la organización juvenil de izquierda independentista.

En el vídeo, el propio Partido Popular señala que es la segunda vez en un año que sufren estas pintadas y que "condenamos enérgicamente el ataque y lanzamos un mensaje claro: no nos amedrentáis, nos tendréis enfrente, trabajando por los valencianos, por nuestra tierra. Por la liberta de la Comunitat Valenciana y de España y por la democracia".

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado a través de su perfil el acto vandálico y ha asegurado que "el independentismo violento que mantiene a Sánchez en el poder vuelve a atacar nuestra sede. Pero no nos van a amedrentar. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, nuestra identidad y al pueblo valenciano".