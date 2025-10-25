Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer aniversario del 29O

À Punt emite 'Corregudes mítiques' y no la manifestación contra Mazón un año después de la riada

Mientras miles de personas coreaban 'Mazón dimisión' por el centro de Valencia, la televisión autonómica mostraba al exvicepresidente del Consell Vicente Barrera toreando

Un fotograma de la emisión de &quot;Corregudes mítiques&quot; que emitía una faena del torero Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell.

Un fotograma de la emisión de "Corregudes mítiques" que emitía una faena del torero Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell. / Levante-EMV

Redacción

Valencia
La televisión autonómica À Punt recurrió a las enlatadas 'Corregudes mítiques'. Las presenta así: corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI. Se abre una ventana a la historia de la tauromaquia. Las corridas de toros que forman parte de la memoria de los aficionados y aficionados, para que puedan volver a disfrutarlas". Una emisión prevista en la parrilla televisiva desde las 18.30 hasta las 21 horas. Y que coincidía temporalmente con la duodécima manifestación por la gestión de la dana y para exigir la dimisión de Carlos Mazón que fue multitudinaria, pero que À Punt decidió no transmitir en directo, como sí hizo con las primeras concentraciones.

Justo cuando miles de valencianos clamaban por la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, el exvicepresidente de la Generalitat por Vox y torero, Vicente Barrera, se exihibía en una faena "mítica". Las dos orejas para los rectores del ente.

Multitudinaria manifestación en Valencia, en el 1º aniversario de la dana

Una multitudinaria manifestación en Valencia vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana

À Punt emite 'Corregudes mítiques' y no la manifestación contra Mazón un año después de la riada

En imágenes | Duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana en Valencia

Montero defiende que se presentarán los presupuestos pese a la tensión con Junts e insta a "intensificar el diálogo"

Cuatro de cada diez jóvenes sometidos a las pruebas de la edad en Canarias son mayores de edad

Feijóo advierte a Sánchez: "Si miente, irá a los juzgados. Y si dice la verdad, también"

Turull afirma que Junts afronta "un contexto extremadamente difícil" ante las municipales

