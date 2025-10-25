Primer aniversario del 29O
À Punt emite 'Corregudes mítiques' y no la manifestación contra Mazón un año después de la riada
Mientras miles de personas coreaban 'Mazón dimisión' por el centro de Valencia, la televisión autonómica mostraba al exvicepresidente del Consell Vicente Barrera toreando
Redacción
La televisión autonómica À Punt recurrió a las enlatadas 'Corregudes mítiques'. Las presenta así: corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI. Se abre una ventana a la historia de la tauromaquia. Las corridas de toros que forman parte de la memoria de los aficionados y aficionados, para que puedan volver a disfrutarlas". Una emisión prevista en la parrilla televisiva desde las 18.30 hasta las 21 horas. Y que coincidía temporalmente con la duodécima manifestación por la gestión de la dana y para exigir la dimisión de Carlos Mazón que fue multitudinaria, pero que À Punt decidió no transmitir en directo, como sí hizo con las primeras concentraciones.
Justo cuando miles de valencianos clamaban por la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, el exvicepresidente de la Generalitat por Vox y torero, Vicente Barrera, se exihibía en una faena "mítica". Las dos orejas para los rectores del ente.
