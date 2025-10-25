El PSOE critica "la mezquindad del PP" tras el plante a la ministra de Sanidad

La secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que "la mezquindad del Partido Popular no tiene límites" como "ha demostrado con la plantada" de los consejeros de las comunidades gobernadas por los populares a la ministra Mónica García en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

"Lo más grave no son sus negligencias, sino de lo que son capaces. De mentir y de embarrar para quitarse de encima cualquier tipo de responsabilidad. Como ayer cuando se levantaron en una espantada que ha dejado dos millones de euros sin repartir para atención y vigilancia del cáncer", ha criticado tras el abandono de los consejeros a los pocos minutos de comenzar el encuentro.

Torró ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las jornadas 'Atrévete a construir futuro. Los fondos Next Generation motor de crecimiento en Castilla y León', que se celebran este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de León capital, y que contarán con los ministros Elma Saiz y Óscar López. "El suyo es un modelo criminal que recorta y privatiza los servicios públicos, que perjudica gravemente la salud. La mala política mata y la buena salva vidas y esa es la realidad", ha aseverado Torró, al tiempo que ha insistido en que "la mala política la están representando siempre los mismos".

Críticas a los presidentes

"Por eso importa, y mucho, quienes estamos en los gobiernos", ha incidido. Y ha confiado en que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León tenga "las horas contadas". Mañueco está en Castilla y León "para embarrar todavía más, siguiendo el modus operandi de un PP que, cuando vienen mal dadas, primero esconden la cabeza bajo tierra como el avestruz y, cuando lo grave pasa, llega el turno de las mentiras y de las excusas, echando balones fuera con toda la indecencia", ha dicho.

"Lo hizo Ayuso en la pandemia, con 7.291 fallecidos en las residencias de ancianos. Lo ha hecho Mazón en la dana con 229 víctimas a sus espaldas; también Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía con los fallos en los cribados; y lo hizo Mañueco este verano con los incendios, que mantuvo parados recursos de la Junta mientras pedía más medios al presidente Sánchez", ha insistido. Y, ha proseguido, "¿habéis escuchado a Feijóo pedir explicaciones a sus barones? No, pero qué ágil se pone cuando se trata de mentir", ha insistido.

Sobre el presidente nacional del PP ha lamentado que llegue cada día al Congreso "pensando que va a hacer el gran papel de su vida y acaba por retratarse a sí mismo. ¿Quién le asesora? Me lo pregunto cada sesión de control". Para lapsus, ha agregado a este respecto, "los de los presidentes autonómicos del PP cada vez que su pueblo los necesita". Y ha apuntado: "lo del lapsus sonaba mejor en su cabeza pero qué se puede esperar de un presidente que dice que no es presidente porque no quiere", ha insistido. Por último, Torró ha arropado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León afirmando que Carlos Martínez "va a acabar con 38 años de recortes, de abandono a la gente".