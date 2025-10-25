Junts pone en marcha la maquinaria para las elecciones municipales sin un candidato claro en Barcelona

La cuenta atrás para las elecciones municipales de 2027 se ha activado. A pesar de que los comicios no se celebran hasta dentro un año y siete meses, los partidos ya han empezado a poner en marcha toda la maquinaria para decidir candidatos. Junts lo hará este sábado. La formación liderada por Carles Puigdemont ha convocado su convención municipalista para decidir la propuesta de reglamento para la elección de alcaldables. La reunión, que se celebrará en formato telemático, elaborará un borrador que posteriormente se enviará a todos los consejeros nacionales del partido para que puedan hacer enmiendas. La versión final del texto se aprobará en el consejo nacional del próximo 29 de noviembre y será entonces cuando cada población podrá empezar a nombrar sus candidatos o a convocar primarias.

Barcelona, que tendrá su propio tratamiento dentro del reglamento, es el punto que concentra más miradas. La dirección del partido lleva tiempo buscando un candidato de consenso, pero ha tenido que ir postergando la decisión al no hallar una apuesta clara. Primero se dijo que se anunciaría el nuevo alcaldable antes de Semana Santa de 2025, después se señaló Sant Joan en el calendario, posteriormente se situó a la vuelta de las vacaciones de verano y ahora ya se da por hecho que será durante el invierno.

"Lo comunicaremos cuando lo tengamos claro. La otra vez también hubo mucha presión porque no decíamos el nombre, pero fuimos los últimos y ganamos", avisó el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en EL PERIÓDICO en septiembre. Se refería así al hecho de que Xavier Trias ganó los comicios haciendo pública la candidatura cinco meses antes de la votación, aunque no pudo levantar la vara de mando por una alianza 'in extremis' entre el PSC, los Comuns y el PP que llevó a Jaume Collboni a la Alcaldía.

La voluntad de la cúpula posconvergente era hacer un fichaje al estilo Trias, por lo que se han sondeado figuras como la del expresident de la Generalitat, Artur Mas, o la del exconseller Joaquim Forn. Sin embargo, los dos han declinado volver a la primera línea política. En cambio, los que sí aspiran a poder liderar la lista son el actual líder del grupo municipal Jordi Martí, y el concejal y vicepresidente del partido, Josep Rius. Martí es el sustituto designado por Trias, mientras que Rius es una de las personas de confianza de Puigdemont. Si se consigue un fichaje de última hora, previsiblemente los dos compañeros de grupo municipal se disputarán el puesto en unas primarias.

Al margen de ellos dos, también se han ofrecido otros excargos de la formación, como Josep Maria Argimon, cuyo nombre figura en encuestas internas.

Carles Puigdemont y Jordi Turull, junto a los alcaldes de Junts / .

Más allá de Barcelona, los posconvergentes buscan impulsar al resto de alcaldables de Catalunya para tejer toda la estrategia de los comicios y tratar de rebajar algunas inquietudes ante el posible auge de la extrema derecha de Aliança Catalana.

Justamente, la cita de este sábado llega después de que un grupo de alcaldes liderados por Josep Maria Vallès, presidente de la Mesa municipalista y alcalde de Sant Cugat, viajara a Waterloo para reunirse con Puigdemont. La reunión venía precedida por otro encuentro de alcaldes con Turull, en la que algunos electos pidieron profundizar en cuestiones como la inmigración, las okupaciones o la multirreincidencia y hacer cambios en la estrategia de pactos. Las dos citas se saldaron con comunicados cerrando filas con la dirección y trasladando la presión al PSOE por sus incumplimientos en estas materias sensibles.

Turull y Vallès tomarán la palabra en el encuentro de este sábado, un día antes de que empiece la cumbre de la cúpula de Junts en Perpinyà que debe decidir si retira o no el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso.