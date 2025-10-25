PP
Feijóo reniega del trasvase del Ebro desde Zaragoza: "Para que quede claro, en Aragón no sobra agua"
El líder nacional del PP no hace referencias a un posible adelanto electoral en la comunidad y reivindica su candidatura para las próximas generales
Alberto Arilla
El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha renegado del trasvase del Ebro desde la capital aragonesa. Con motivo del día del afiliado en Aragón, celebrado este sábado en el Parque de Atracciones de Zaragoza, el popular ha querido zanjar el debate tras sus polémicas palabras en Murcia hace solo unos días: "Para que quede claro, en Aragón no sobra agua. Lo que falta son las infraestructuras pendientes del Pacto del Agua". Unas palabras que, por cierto, han sido muy aplaudidas por los cientos de militantes congregados en el acto.
En su discurso, frente al presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha hecho apenas referencia a Vox y al estado político de la comunidad aragonesa, más allá de que ha subrayado que, en su caso, no se va a "equivocar de adversario" y que "allá ellos (sin nombrarlos) si quieren hacer la pinza con el PSOE". "No podrán convencer", ha concluido, sin tampoco palabras para el posible adelanto electoral.
Un adelanto que sí espera en España, la palabra más repetida a lo largo de su intervención, en la que, por si las moscas, ha reivindicado que él será el candidato. "Cuando venga a los mitines para las generales", ha comenzado expresando, para enumerar algunas promesas futuras como la captación de fondos europeos para Teruel o la autovía hasta Madrid desde la capital turolense. Respecto a Azcón, ha resumido en una frase: "Es un revolucionario. Hoy en día, gobernar desde el sentido común es ser un revolucionario".
Ya en clave nacional, que ha copado casi todo su discurso, ha atacado la "corrupción" y las "mentiras" de Sánchez, recordando su comparecencia en el Senado del próximo jueves. "Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también", ha reseñado, para después subrayar que el "cambio" no es que gobierne el PP "porque es su turno". "Si un ministro mío miente, va a la calle inmediatamente", ha resumido al respecto.
Tampoco han faltado las referencias a la financiación autonómica ni a Bildu, a quienes ha recriminado su intervención sobre el "fascismo" en el Congreso de esta semana. Y ha querido sentenciar con otra frase con un evidente tinte electoralista: "Si doy mi palabra, es porque lo he pensado previamente. Si no, no la doy".
