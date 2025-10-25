Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PP

Feijóo reniega del trasvase del Ebro desde Zaragoza: "Para que quede claro, en Aragón no sobra agua"

El líder nacional del PP no hace referencias a un posible adelanto electoral en la comunidad y reivindica su candidatura para las próximas generales

Feijóo y Azcón intervienen en el acto por el Día del Afiliado de Aragón

Alberto Arilla

ZARAGOZA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha renegado del trasvase del Ebro desde la capital aragonesa. Con motivo del día del afiliado en Aragón, celebrado este sábado en el Parque de Atracciones de Zaragoza, el popular ha querido zanjar el debate tras sus polémicas palabras en Murcia hace solo unos días: "Para que quede claro, en Aragón no sobra agua. Lo que falta son las infraestructuras pendientes del Pacto del Agua". Unas palabras que, por cierto, han sido muy aplaudidas por los cientos de militantes congregados en el acto.

En su discurso, frente al presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha hecho apenas referencia a Vox y al estado político de la comunidad aragonesa, más allá de que ha subrayado que, en su caso, no se va a "equivocar de adversario" y que "allá ellos (sin nombrarlos) si quieren hacer la pinza con el PSOE". "No podrán convencer", ha concluido, sin tampoco palabras para el posible adelanto electoral.

Un adelanto que sí espera en España, la palabra más repetida a lo largo de su intervención, en la que, por si las moscas, ha reivindicado que él será el candidato. "Cuando venga a los mitines para las generales", ha comenzado expresando, para enumerar algunas promesas futuras como la captación de fondos europeos para Teruel o la autovía hasta Madrid desde la capital turolense. Respecto a Azcón, ha resumido en una frase: "Es un revolucionario. Hoy en día, gobernar desde el sentido común es ser un revolucionario".

Ya en clave nacional, que ha copado casi todo su discurso, ha atacado la "corrupción" y las "mentiras" de Sánchez, recordando su comparecencia en el Senado del próximo jueves. "Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también", ha reseñado, para después subrayar que el "cambio" no es que gobierne el PP "porque es su turno". "Si un ministro mío miente, va a la calle inmediatamente", ha resumido al respecto.

Tampoco han faltado las referencias a la financiación autonómica ni a Bildu, a quienes ha recriminado su intervención sobre el "fascismo" en el Congreso de esta semana. Y ha querido sentenciar con otra frase con un evidente tinte electoralista: "Si doy mi palabra, es porque lo he pensado previamente. Si no, no la doy".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
  2. Así están las encuestas de las elecciones generales en España
  3. Muere Antonio Tejero a los 93 años: última hora y reacciones a la muerte del autor del golpe de estado del 23-F de 1981
  4. Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
  5. Junts someterá a votación de la militancia si retira el apoyo a Sánchez
  6. Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
  7. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
  8. Aldama aporta pruebas de 'mordidas' en efectivo para que Ábalos solucionara los problemas que tuvo con su vivienda de Valencia

Feijóo reniega del trasvase del Ebro desde Zaragoza: "Para que quede claro, en Aragón no sobra agua"

Feijóo reniega del trasvase del Ebro desde Zaragoza: "Para que quede claro, en Aragón no sobra agua"

Colau acusa a Junts de "abrir la puerta a un gobierno de extrema derecha"

Colau acusa a Junts de "abrir la puerta a un gobierno de extrema derecha"

Azcón asegura que presentará el presupuesto de forma "inminente" y carga contra Vox: "Los cobardes son los que salen corriendo de un Gobierno"

Azcón asegura que presentará el presupuesto de forma "inminente" y carga contra Vox: "Los cobardes son los que salen corriendo de un Gobierno"

Saiz avisa al PP de que sus votantes se irán a Vox si siguen copiando las propuestas de Abascal en inmigración

Saiz avisa al PP de que sus votantes se irán a Vox si siguen copiando las propuestas de Abascal en inmigración

Berlín señala que Alemania no ha cambiado de posición sobre el catalán en Europa

Berlín señala que Alemania no ha cambiado de posición sobre el catalán en Europa

Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar

Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar

Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar

Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar

Turull pide a los cargos de Junts estar "preparados": "Vienen momentos complicados"

Turull pide a los cargos de Junts estar "preparados": "Vienen momentos complicados"