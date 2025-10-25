Feijóo advierte a Sánchez: "Si miente, irá a los juzgados. Y si dice la verdad, también"

El próximo jueves está marcado en rojo en el calendario del Gobierno. A las 9 de la mañana, Pedro Sánchez deberá acudir al Senado para dar explicaciones ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Alberto Núñez Feijóo, que dio hace unas semanas la orden de citar al jefe del Ejecutivo tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha empezado a calentar esa comparecencia. "Si miente irá al juzgado y si dice la verdad, también", ha dicho en un acto celebrado en Zaragoza.

"Que escoja bien de las tres opciones: decir la verdad, mentir o no responder, y que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse. Seguro. Hay que pagar lo que has hecho, hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte", ha sentenciado el líder del PP, levantando el aplauso de los congregados para celebrar el Día del Afiliado de Aragón.

Feijóo ha señalado que han sido "meses y meses" con Sánchez "sin responder absolutamente a nada" lo que le ha llevado a citarle en el Senado. Fue hace un año y medio cuando los populares usaron su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar un listado de comparecientes en el que estaba incluido el nombre del presidente. Sin embargo, ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre por qué no le llamaban a declarar a lo largo de ese tiempo, Feijóo argumentaba que cada día salía nueva información y que era mejor esperar.

Las preguntas y ¿el interrogador?

El paso adelante del líder popular se produjo a comienzos de octubre, tras conocerse un informe de la UCO que concluye que José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, cobró entre 2017 y 2021 19.638 euros en sobres con dinero en efectivo del partido. Una práctica que también involucraba a su sucesor al frente de la secretaría de Organización, Santos Cerdán. Los socialistas han explicado estas semanas que eran liquidaciones de "gastos de representación" que adelantaba Ábalos.

Ante esta información, Feijóo ha asegurado que le harán "todas las preguntas que no le formulan los periodistas a los que da entrevistas y todas las preguntas que le formularían los periodistas a los que no les da entrevistas". Por el momento, se desconoce qué senador del PP será el encargado de llevar a cabo el interrogatorio al presidente del Gobierno, quien deberá encarar una comparecencia que se podrá alargar varias horas, ya que cada grupo parlamentario dispone de 50 minutos para el careo con Sánchez.

El jefe del Ejecutivo no puede esquivar esta citación, ya que a Constitución española, en su artículo 76, recoge que tanto el Congreso como el Senado podrán crear comisiones de investigación "sobre cualquier asunto de interés público" y deja claro que "será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras". Además, el Código Penal establece penas de prisión de seis meses a un año para quen falte "a la verdad en su testimonio" en una comisión parlamentaria. No obstante, Sánchez podrá acogerse a su derecho a no declarar sobre aquellos asuntos que estén judicializados.

El primer presidente

"Es la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio comparece en una comisión de investigación sobre la corrupción en una Cámara", ha remarcado Feijóo. José Luis Rodríguez Zapatero también fue citado a una comisión cuando era jefe del Ejecutivo, aunque en su caso fue para investigar los atentados de Atocha de 2004.

Feijóo también ha vuleto a recordar el lapsus que vivió esta semana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al decir que había "Gobierno de corrupción para rato". "Hombre, por una vez que no nos mienten, la verdad es que hay que agradecérselo", ha dicho el líder del PP con sorna. Además, ha pedido "que nadie confunda a Sánchez con España" y ha recalcado que es España la que "está padeciendo el Gobierno que tiene actualmente". En este sentido, ha criticado la "arrogancia", la "mentira", la "soberbia" y la "corrupción" del Ejecutivo de Sánchez.