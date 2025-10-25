¿Cómo eligirá Junts a su candidato en Barcelona?: tres vías posibles

Tras meses postergando la elección del candidato a las próximas elecciones municipales en Barcelona, Junts se ha puesto manos a la obra y ya tiene a punto el primer borrador del reglamento interno para su designación. La convención municipalista de la formación ha validado este sábado el primer documento, aunque no se trata aún de la propuesta definitiva, ya que ahora se abre un proceso de enmiendas. La redacción definitiva deberá aprobarse en el consejo nacional del próximo 29 de noviembre, y será entonces cuando cada población podrá empezar a nombrar sus candidatos o a convocar primarias.

En el caso de Barcelona, el texto prevé tres posibles vías: la proclamación directa, que la asamblea ratifique una propuesta de candidato o la convocatoria de primarias. Es decir, por ahora, Junts mantiene abiertas todas las vías para escoger a su candidato.

La capital catalana, igual que el resto de municipios, tendrá su propia Comissió Municipal Territorial (CMT). En su caso estará formada por dos representantes de la ejecutiva del partido, uno de ellos será el secretario de política territorial Joan Ramon Casals -que tiene voto de calidad-, y otro miembro designado por la propia dirección. Además, habrá dos representantes de la federación local, su president y el responsable de política municipal, y un representante de cada uno de los 10 distritos, que también será su presidente o la persona que este decida.

Será este órgano, una vez la dirección nacional dé la orden de activar el mecanismo, el que se encargará de poner en marcha la convocatoria para recibir las candidaturas. Los aspirantes deberán lograr el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad. Una vez la lista de candidatos que han conseguido los apoyos necesarios esté cerrada, será la CMT la que, por mayoría simple, decidirá cuál de los tres procesos de selección elige. Puede proclamar directamente al candidato, puede "proponer una persona como cabeza de lista para que sea ratificada por la asamblea" o puede iniciar "un proceso democrático entre dos o más candidatos", lo que sería un proceso interno de primarias.

Sin candidato

La voluntad inicial de la cúpula posconvergente era hacer un fichaje al estilo de Xavier Trias hace dos años. El exalcalde consiguió ganar los comicios haciendo pública la candidatura cinco meses antes de la votación, aunque no pudo levantar la vara de mando por una alianza 'in extremis' entre el PSC, los Comuns y el PP que llevó a Jaume Collboni a la alcaldía.

Jordi Martí Galbis, en el pleno de despedida de Xavier Trias este julio / MANU MITRU

En esta ocasión, se han sondeado figuras como la del expresident de la Generalitat, Artur Mas, o la del exconseller Joaquim Forn. Sin embargo, los dos han declinado volver a la primera línea política. En cambio, los que sí aspiran a poder liderar la lista son el actual líder del grupo municipal Jordi Martí, y el concejal y vicepresidente del partido, Josep Rius. Martí es el sustituto designado por Trias, mientras que Rius es una de las personas de confianza de Puigdemont. Si no se consigue un fichaje de última hora, previsiblemente los dos compañeros de grupo municipal acabarán midiéndose en unas primarias.

Al margen de ellos dos, también se han mostrado dispuestos otros excargos de la formación, como Josep Maria Argimon, cuyo nombre figura en encuestas internas. Y se ha especulado con otros nombres como el de Victòria Alsina o hasta el de Jaume Giró.