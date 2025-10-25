Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar
EFE
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, permanece "estable", según han informado a EFE fuentes cercanas a la familia.
La familia informó este viernes de que el ex teniente coronel golpista recibió este viernes el alta hospitalaria y continuará "su recuperación en el entorno familiar".
Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según un primer comunicado de la familia.
Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.
En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la libertad condicional.
- La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
- Así están las encuestas de las elecciones generales en España
- Muere Antonio Tejero a los 93 años: última hora y reacciones a la muerte del autor del golpe de estado del 23-F de 1981
- Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
- Junts someterá a votación de la militancia si retira el apoyo a Sánchez
- Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
- Aldama aporta pruebas de 'mordidas' en efectivo para que Ábalos solucionara los problemas que tuvo con su vivienda de Valencia