En Directo
Al minuto
Antonio Tejero, en directo: última hora del estado de salud del autor del golpe de Estado del 23F de 1981
El teniente coronel Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23F de 1981, ha sufrido un serio deterioro de su salud. Abrimos un hilo directo para dar cuenta de su evolución.
Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, permanece "estable", según han informado fuentes cercanas a la familia. La familia informó ayer de que el ex teniente coronel golpista recibió este viernes el alta hospitalaria y continuará "su recuperación en el entorno familiar".
Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según un primer comunicado de la familia.
Antonio Tejero, condenado por el golpe de Estado del 23F, en estado terminal
El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se encuentra en estado terminal ingresado en un centro sanitario de Valencia, han informado fuentes de su entorno. Tejero, de 93 años, está "consciente y sereno" rodeado de sus familiares, según las mismas fuentes. El exteniente coronel golpista está ingresado en un centro hospitalario de Alzira (Valencia), ciudad en la que residía con una de sus hijas.
Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, permanece ingresado en un hospital valenciano
El teniente coronel Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, de 93 años, permanece ingresado en un centro hospitalario valenciano, según han confirmado fuentes conocedoras de su estado a Europa Press. Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente general de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.
Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
El golpista Antonio Tejero está ingresado, en estado grave, en un hospital de la provincia de Valencia, como ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia. Tejedo, de 93 años de edad y que reside en Valencia, lleva ingresado desde el pasado lunes en el hospital privado acompañado por su familia. Su hija reside en la localidad de Alzira y mujer del artista fallero Julio Monterrubio.
PERFIL | Antonio Tejero, el artífice del golpe de Estado del 23-F
Antonio Tejero, el artífice del golpe de Estado del 23-F.
- La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
- Así están las encuestas de las elecciones generales en España
- Muere Antonio Tejero a los 93 años: última hora y reacciones a la muerte del autor del golpe de estado del 23-F de 1981
- Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
- Junts someterá a votación de la militancia si retira el apoyo a Sánchez
- Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi
- Aldama aporta pruebas de 'mordidas' en efectivo para que Ábalos solucionara los problemas que tuvo con su vivienda de Valencia