Antonio Tejero, en directo: última hora del estado de salud del autor del golpe de Estado del 23F de 1981

Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar

El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, permanece "estable", según han informado fuentes cercanas a la familia. La familia informó ayer de que el ex teniente coronel golpista recibió este viernes el alta hospitalaria y continuará "su recuperación en el entorno familiar".

Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según un primer comunicado de la familia.