UNIÓN EUROPEA
Berlín señala que Alemania no ha cambiado de posición sobre el catalán en Europa
"La adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos", dice Kornelius
Sánchez llega a un acuerdo con Alemania para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts
Alemania no ha cambiado de posición sobre el uso de las lenguas en la Unión Europea (UE), subrayó este sábado el Ejecutivo germano, después de que la víspera trascendiera que los Gobiernos español y el alemán iniciarían conversaciones bilaterales para dar respuesta a la petición española sobre las lenguas cooficiales.
En una declaración a la que tuvo acceso EFE, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, señaló que "la posición del canciller alemán no ha cambiado" y recordó que "la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos".
Kornelius reaccionó así al debate sobre la adopción de nuevas lenguas oficiales en la UE, después de que la víspera, según una declaración conjunta facilitada a EFE por el Ejecutivo español, España y Alemania ratificaron su decisión de abrir un diálogo reconociendo que el uso de las lenguas cooficiales es "una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España".
Ambos países decidieron iniciar conversaciones bilaterales "a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión" de los 27 Estados miembros de la Unión en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales, según trascendió el viernes.
En España, además del español, son oficiales en distintas regiones el catalán, el gallego, el vasco y el valenciano.
Alemania ha sido uno de los países reticentes a ampliar el catálogo de lenguas oficiales en la UE propuesto por España.
