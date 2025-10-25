Colau acusa a Junts de "abrir la puerta a un gobierno de extrema derecha"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú) ha criticado este sábado a Junts por estar "comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana" y por "abrir la puerta a que haya un Gobierno de extrema derecha". Colau se ha expresado así durante su intervención en la Escola de Formació Política de la Fundació Sentit Comú, espacio que ella preside, un día antes de que Junts empiece a deliberar si retira su apoyo a Pedro Sánchez. El líder de la formación, Carles Puigdemont, ha citado a su núcleo más duro este domingo en Perpinyà para evaluar la situación y hacer una primera propuesta sobre cómo proceder, que el lunes se compartirá con el resto de la ejecutiva y que, posteriormente, deberá avalar la militancia.

En medio de este contexto, Colau ha cargado duramente contra Junts, a quien ha acusado de cometer "el error" de "normalizar y legitimar la narrativa y la agenda de la extrema derecha". "Estamos viendo cómo una formación que hasta ahora se ha presentado siempre como una formación democrática, que es Junts per Catalunya, está comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana", ha afirmado Colau, que ha comparado la actuación de los posconvergentes a la actitud que el PP mantiene con Vox.

"Algunos pensaban que Catalunya estaba fuera de estas dinámicas europeas del avance de la extrema derecha y no. Nadie está vacunado contra los discursos del odio de la extrema derecha", ha proseguido durante su discurso, al tiempo que ha asegurado que el partido liderado por Sílvia Orriols es "exactamente un partido de extrema derecha" porque "impulsa una narrativa de los discursos de odio".

Por último, también se ha referido a las próximas citas electorales y ha apostado por una alianza de "fuerzas progresistas democráticas". "Sería absolutamente imperdonable que no fuésemos capaces de articular estos frentes populares", ha zanjado.