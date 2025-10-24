Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estabilidad clínica

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria

El ex teniente coronel golpista continuará "su recuperación en el entorno familiar"

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria.

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria. / EFE

EFE

Madrid
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se encuentra en situación de estabilidad clínica y ha recibido el alta hospitalaria.

Así lo asegurado su familia en un comunicado remitido a EFE por sus abogados, en el que actualiza la información sobre el estado de salud del ex teniente coronel golpista y asegura que continuará "su recuperación en el entorno familiar".

Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según señaló ayer la familia en un primer comunicado.

Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.

En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la liberta condicional.

El Ministerio de Sanidad estudiará vías legales para que las comunidades del PP envíen los datos de los programas de cribado

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria

Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC

Montero prepara un modelo de financiación que no solo beneficie a Catalunya para neutralizar el discurso del "agravio"

La Audiencia Nacional imputa al presidente de Sidenor por vender acero a una empresa de armas israelí

Collboni pide a la UE fondos extraordinarios para afrontar la crisis del precio de la vivienda

Sánchez acuerda con Alemania avanzar hacia la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts

Felipe VI plantea un acto en el Congreso para celebrar los 50 años de "monarquía parlamentaria" sin Juan Carlos I

