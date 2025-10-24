Abre un Servicio de Atención a Víctimas del Terrorismo para "acompañar, asesorar y reparar el daño"

En Catalunya hay unas 500 personas, la mitad víctimas del atentado de La Rambla y Cambrils de agosto de 2017, afectadas por ataques terroristas que nunca se han puesto en contacto con la administración. Para buscar y mejorar la interlocución con las que se conocen, el Departament d'Interior tiene previsto abrir a inicios del próximo año el Servicio de Atención y Apoyo a las Personas Afectadas por el Terrorismo (SASPAT) que debe servir para "acompañar, asesorar y reparar el daño" a las víctimas, tanto heridos como familiares de fallecidos, como ha explicado la consellera d'Interior, Núria Parlon.

En un acto en el Departament, la consellera ha presentado este servicio y ha señalado que se inspira en el que tiene el Servei Català de Trànsit para acompañar a las víctimas de accidentes de tráfico. Por eso, la consellera indica que se ofrece una "ventanilla única" a la que acercarse para solicitar todo tipo de ayuda o asesoramiento, ya sea administrativo, psicológico o jurídico. Paralelamente, se buscará desde la administración a personas afectadas para que conozcan sus derechos como víctimas de un atentado terrorista.

El nuevo servicio depende del Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales de Interior, del que es responsable la directora, Alba Alfageme. Parlon ha remarcado que las víctimas pueden dirigirse al servicio "porque es de justicia hacerlo" y que se les dará "acompañamiento, asesoramiento en sus diferentes necesidades y reparación del daño".

La consellera ha destacado la importancia de "la prevención y la sensibilización como herramientas esenciales: "Desde el servicio programaremos actividades, charlas y acciones en los centros educativos y deportivos para sembrar esperanza y conciencia colectiva".

En el acto de presentación también estaban presentes asociaciones de víctimas de terrorismo y responsables de cuerpos de seguridad. Parlon ha destacado que la intención del nuevo servicio es que sea "vivo" y actúe de manera "proactiva", contactando directamente con las víctimas del terrorismo.

"No hay que esperar en la mesa a que las personas vengan", destaca la consellera quien ha recordado que las entidades de víctimas han realizado "un trabajo encomiable" durante décadas y "han completado vacíos de la administración" ante los afectados. Por eso, Parlon cree que la relación con estas asociaciones debe ser "fluida, constante y continuada" y desde la "esperanza", porque es la "mejor manera de reparar el daño".

Catalunya ya contó con una oficina de atención a las víctimas del terrorismo hace casi dos décadas década, que fue desmantelada en el 2012. Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor y asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) antes de que cerrase, ha cifrado en más de 1.500 los heridos en los múltiples atentados terroristas ocurridos en Catalunya desde la década de los 60. Por eso ha pedido que el nuevo servicio supla "los errores cometidos hasta ahora para que no se vuelvan a repetir", tras años de "abandono y de pasividad" de las administraciones.