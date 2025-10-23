Illa promete al Sindicat de Llogateres "estudiar todas las medidas" para hacer frente a la crisis de la vivienda

El dia después de zarandear el debate en el Parlament admitiendo que el Govern analizará medidas como la prohibición de la compra especulativa de vivienda, el president Salvador Illaha recibido a los representantes del Sindicat de Llogateres en el Palau de la Generalitat. Un encuentro en el que, según ha hecho público él mismo en las redes sociales, ha prometido "estudiar todas las medidas" que pueden ser útiles para hacer frente a la crisis por los precios de los pisos. Los activistas han asegurado, además, que el president ha manifestado su intención de "implicarse personalmente" en la resolución de la huelga de inquilinos.

Justamente este jueves ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien siguiendo la estela de Illa ha puesto en la mesa de la Unión Europea la necesidad de poner coto a la compra de techo para hacer negocio. Ambos presidentes están alineados a la hora de intentar situar la vivienda como una de las prioridades de su mandato, aunque en el caso de Illa es una de las cuestiones cruciales para la negociación de los presupuestos. "No me temblarán las piernas", ha dejado caer tras reunirse con los activistas.

Tras la reunión, el Sindicat de Llogateres ha reclamado que "ante las promesas de soluciones que no llegan nunca los inquilinos pierden la paciencia". Poner límites legales a las compras especulativas es una de las reivindicaciones más destacadas que ha hecho el colectivo, por lo que ven con buenos ojos que el president haya abierto la puerta a estudiar la medida.

No obstante, han dejado claro que mientras no se materialicen acciones como esta continuarán promoviendo la huelga de alquileres contra la Fundació La Caixa, que en estos momentos están protagonizando un centenar de personas desde el mes de abril y que ahora se extenderá a dos promociones de Lleida.

Compromiso del president

¿El motivo? El intento de esta fundación de echar a los inquilinos de 1.400 protegidos que están perdiendo esa calificación para venderlos vacíos. "El president se ha comprometido a implicarse personalmente en la resolución del conflicto para que no haya más desahucios de inquilinos de la Fundació La Caixa", han asegurado desde el Sindicat de Llogateres.