Antonio Tejero, en directo: última hora del estado de salud del autor del golpe de Estado del 23F de 1981

El teniente coronel Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23F de 1981, ha fallecido a los 93 años, ha sufrido un deterioro de su salud. Abrimos un hilo directo para dar cuenta de su evolución.

Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia

Antonio Tejero, en directo: última hora del estado de salud del autor del golpe de Estado del 23F de 1981

El 23F para 'millennials': ¿Qué pasó el 23 de febrero de 1981? ¿Quién era Antonio Tejero y cuál fue su participación?

