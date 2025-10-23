Antonio Tejero, en directo: última hora del estado de salud del autor del golpe de Estado del 23F de 1981

Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia

El golpista Antonio Tejero está ingresado, en estado grave, en un hospital de la provincia de Valencia, como ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia. Tejedo, de 93 años de edad y que reside en Valencia, lleva ingresado desde el pasado lunes en el hospital privado acompañado por su familia. Su hija reside en la localidad de Alzira y mujer del artista fallero Julio Monterrubio.