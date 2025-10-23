En Directo
Antonio Tejero, en directo: última hora del estado de salud del autor del golpe de Estado del 23F de 1981
El teniente coronel Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23F de 1981, ha fallecido a los 93 años, ha sufrido un deterioro de su salud. Abrimos un hilo directo para dar cuenta de su evolución.
Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
El golpista Antonio Tejero está ingresado, en estado grave, en un hospital de la provincia de Valencia, como ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia. Tejedo, de 93 años de edad y que reside en Valencia, lleva ingresado desde el pasado lunes en el hospital privado acompañado por su familia. Su hija reside en la localidad de Alzira y mujer del artista fallero Julio Monterrubio.
PERFIL | Antonio Tejero, el artífice del golpe de Estado del 23-F
Antonio Tejero, el artífice del golpe de Estado del 23-F.
