En Valencia
Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
El golpista está ingresado desde el lunes y se encuentra acompañado por su familia
Redacción
El golpista Antonio Tejero está ingresado, en estado grave, en un hospital de la provincia de Valencia, como ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia. Tejero, de 93 años de edad y que reside en Valencia, lleva ingresado desde el pasado lunes en el hospital acompañado por su familia. Su hija reside en la localidad de Alzira y mujer del artista fallero Julio Monterrubio.
Aunque a lo largo de la mañana, han circulado rumores de su fallecimiento -todas ellas han citado al periódico El Mundo como fuente-, este periódico ha podido confirmar que el militar no ha fallecido por el momento. Permanece ingresado en el mismo hospital donde su mujer ya falleció hace unos años. En los últimos meses, antes de necesitar el ingreso, ha estado recibiendo la asistencia de los equipos de la unidad de hospitalización domiciliaria en su popia casa.
Mismo bulo hace tres años
No es la primera vez que los medios de comunicación han dado al golpista por fallecido. Fue en noviembre de 2022, hace casi tres años, cuando circuló un mensaje por la aplicación WhatsApp que daba por muerto a Tejedo y, de hecho, informaba sobre el velatorio en el Tanatorio de la localidad con fecha y hora. El rumor circuló tanto que el tanatorio recibió miles de llamadas para tratar de confirmar la noticia.
