El Govern invita al PP catalán a "ayudar" a sacar los presupuestos y pide aparcar las críticas por "responsabilidad"

Pocos días después de que el portavoz del PP catalán, Juan Fernández, exigiera la dimisión del president del Govern, Salvador Illa, si el 1 de enero de 2026 no tiene en marcha unos nuevos presupuestos para Catalunya, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha pedido a los populares que dejen de lado las críticas y sumen esfuerzos para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas. "Les animo a que hagan de partido responsable y nos ayuden [...] una buena oposición hace buen gobierno, eso es política útil", ha espetado desde el atril del Parlament.

En un momento en que el Govern está tratando, con poco éxito, de sortear los bloqueos que le imponen sus socios de investidura para lograr los apoyos necesarios que permitan aprobar unos nuevos presupuestos y actualizar así unas cuentas que llevan prorrogadas desde 2023, todavía con el Executiu de Pere Aragonès, Fernández ha hurgado en la "situación de parálisis" que comporta esta situación para Catalunya y ha exigido que, tenga o no los apoyos, presente una propuesta al Parlament para poder debatirla.

El portavoz del PPC ha interpelado a la titular de Economia con duras críticas y subrayando el "peligro" que tiene para los servicios públicos no actualizar las cuentas. "El coste de oportunidad de un año perdido es inmenso, el futuro de Catalunya no se escribe con notas de prensa y suplementos de crédito, sino presupuesto a presupuesto", ha declarado Fernández. Por ello, ha lanzado un mensaje a Romero al asegurar que todavía "tiene tiempo", que no renuncie a presentar las cuentas como recoge el mandato legal y que deje de lado las "excusas".

También ha reprochado al Govern que se haya saltado "la regla del gasto" que marca Hacienda, algo en lo que Economia ya trabaja para contrarrestar. El PPC ha avisado que "espera" que eso no implique "recortes" en la sanidad y la educación pública. Romero ha asegurado que trabaja "intensamente" desde julio con todas las consellerias para ello. Y lejos de avivar el cruce de reproches, la consellera ha vuelto a exigir al partido de Alejandro Fernández que, "en vez de criticar", se una a "ayudar".

"Cuando era portavoz del PSC, en la oposición, siempre tendí la mano al Govern para ayudar, nos sentamos con ERC y con la Generalitat para negociar", ha explicado la titular de Economia, y que ha puesto en valor que, gracias a eso, Catalunya logró un acuerdo para tener cuentas en 2023 -todavía vigentes-, y también hubo pacto para los de 2024 que "no pudieron salir". Fueron los Comuns los que retiraron su apoyo, forzando a una convocatoria electoral anticipada que llevó a Illa a la Generalitat, después de que Junts saliera del gobierno en 2022.