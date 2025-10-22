Illa garantiza que no se están construyendo edificios en zonas inundables de Catalunya

"No se construye nada en estos momentos en Catalunya en suelo inundable". Esta ha sido la afirmación que ha hecho el president de la Generalitat, Salvador Illa, inquirido por los Comuns, que lo han emplazado a actuar, con expropiaciones si es necesario, ante el 15% de la población que en estos momentos vive en zonas declaradas como inundables. De hecho, el grupo de Jéssica Albiach ha mencionado tres enclaves donde denuncia que eso está sucediendo pese a haberlo negado el president: en las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, el Calderí en Mollet del Vallès y las Riberes Salines de Cornellà de Llobregat.

En la última semana, el Govern ya ha abierto la puerta a expropiaciones en la zona del Ebre tras los estragos que causó el temporal Alice y ha aprobado 50 millones de inversión para, entre otras obras de prevención, apuntalar barrancos. Sin embargo, según los Comuns se está actuando a corto plazo sin tener en cuenta que las consecuencias del cambio climático son ya estructurales y van a ir a más, cosa que debería obligar a los gobiernos a planes ecológicos basados en "reducir las emisiones" para tratar de mitigar el impacto de los futuros temporales.

Ampliar el aeropuerto de El Prat significa incrementar emisiones y el calentamiento global Jéssica Albiach — Presidenta del grupo parlamentario de los Comuns

"Esto quiere decir más renovables y más rápido y no ampliar el aeropuerto de El Prat, que significa incrementar emisiones y el calentamiento global", ha espetado Albiach durante la sesión de control en el Parlament sacando a colación, una vez más, un asunto irreconciliable entre su formación y el Govern de Illa. El president ha replicado, una vez más, que el proyecto "cumple rigurosamente con los criterios medioambientales" y que su acción gubernamental está prorizando el reto de reducir emisiones.

"8 millones de 8.000"

Y a renglón seguido, ha hecho una afirmación que ha soliviantado especialmente a sus socios: "Somos 8 millones de 8.000. No nos pensemos que nosotros podemos tener incidencia". A juicio de los Comuns, lo que ha dicho el president sería tanto como avalar que no hace falta reducir las emisiones porque Catalunya en solitario no puede dar un vuelco a la situación.