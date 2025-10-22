El Parlament avala 22 millones extra para los ayuntamientos con la mirada puesta en la aprobación de una nueva ley de finanzas locales catalana

No son pocos los diputados del Parlament que compaginan su labor parlamentaria con la alcaldía de sus municipios. De todos los colores políticos y de poblaciones de todo el territorio. Y es que, cuando se trata de financiación municipal, el Parlament exhibe un consenso poco habitual que evidencia la urgencia del mundo local por dar respuesta a la infrafinanciación crónica que arrastran y denuncian desde hace años. Este miércoles, el hemiciclo ha vuelto a reivindicar la necesidad de aprobar una nueva ley de finanzas locales catalana que acompañe a los alcaldes en su falta de recursos, una petición -y a la vez un compromiso- al que se han sumado todas las siglas, de la CUP a Aliança Catalana.

Lo han hecho durante el debate para convalidar el decreto ley que permite inyectar 22 millones de euros a los ayuntamientos como fondo extraordinario del Fons de Cooperació Local de Catalunya. La iniciativa, avalada por el voto favorable de todos los partidos -excepto Vox, que la ha rechazado, y la CUP, que ha optado por una "abstención crítica"-, forma parte del acuerdo entre PSC y ERC para el tercer suplemento de crédito, tal como avanzó EL PERIÓDICO. La actual situación de prórroga presupuestaria ha impedido incorporar esta previsión de manera ordinaria, por lo que se ha optado por una medida excepcional.

"Si hubiéramos esperado a los nuevos presupuestos, muchos municipios habrían llegado a final de año con graves dificultades para atender sus obligaciones", ha justificado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, durante la presentación del decreto. El titular del Departament ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todas las formaciones que han facilitado este soplo de aire financiero para los ayuntamientos y se ha dirigido especialmente al PPC. "Hacemos buena política cuando nos ponemos de acuerdo para dar respuesta al mundo local, que necesita nuestro apoyo", ha incidido, antes de reconocer que todos los grupos, también el Govern, coinciden en que "ojalá fueran más [millones]".

Este nuevo fondo se suma a los 146,33 millones de euros que los municipios ya reciben de forma ordinaria a través del Fons de Cooperació Local, previsto en los presupuestos vigentes de 2023. Su objetivo es aliviar las cuentas municipales tras más de dos años sin actualizar la financiación local, un periodo en el que los consistorios han tenido que afrontar daños materiales y sociales provocados por la sequía y las lluvias torrenciales. "Es una pequeña bombona de oxígeno para los ayuntamientos", ha defendido el diputado del PSC, Cristòfol Gimeno.

El Govern ya sabía que contaba con los apoyos necesarios para sacar adelante una iniciativa que, si bien ha sido recibida con entusiasmo por parte de los partidos, también ha generado críticas por considerarse insuficiente. Junts y el PPC han ironizado sobre el escaso impacto que tendrá para muchos municipios, aunque han reconocido que, cuando se trata de ayudar al mundo local, cualquier recurso es bienvenido. "Más que una paga extraordinaria, es un lote de Navidad: siempre alegra, pero la paga luce mejor", ha comentado Anna Feliu, diputada posconvergente y alcaldesa de l'Albi, quien ha recordado que los consistorios necesitan un "modelo de financiación estable y justo" para su "planificación", no para su "supervivencia". En términos similares se ha expresado el alcalde popular de Castelldefels, Manu Reyes: "No queremos limosnas, queremos respeto, previsión y una financiación estable".

Dos propuestas de ley

La futura ley catalana de finanzas locales no podrá modificar el marco estatal, pero sí permitirá ordenar, consolidar y reforzar los recursos que la Generalitat destina a los municipios. El objetivo es dotar al mundo local de una financiación más estable y previsible, y evitar que las ayudas dependan cada año de los presupuestos autonómicos. El Govern anunció la semana pasada que presentará una propuesta de ley para ello, aunque los Comuns registraron la suya hace meses en la Cámara catalana. En esta línea, todos los alcaldes que han subido al atril -excepto Vox, que no cuenta con ninguna alcaldía- han apelado a la necesidad de dotar de estabilidad y capacidad de planificación a las finanzas locales.

Desde ERC, Lluïsa Llop, exalcaldesa de Gelida, ha reclamado un "sistema de financiación justo" que permita a los municipios legislar sobre asuntos "básicos" sin depender del Estado, cuya actitud, según la republicana, se basa en la "desconfianza hacia el mundo local", que impide a los ayuntamientos cerrar sus presupuestos con déficit. En el mismo sentido, Lluís Mijoler, diputado de los Comuns y exalcalde de El Prat, ha pedido una "reforma de la financiación municipal estatal" y una "alianza de todos los grupos" para hacer realidad la ley de finanzas autonómica para Catalunya en 2026. "No hay excusas: tenemos la necesidad, el marco jurídico y el consenso necesario", ha espetado, invitando a apoyar la proposición ley presentada por su grupo, que ya está en trámite parlamentario.

Un 20% más del Fons Local

A la espera de cómo y cuándo se materializa esta norma, lo que el Parlament ha avalado hoy es un fondo que se distribuirá entre los diferentes niveles de la administración local catalana de la siguiente manera: 12,6 millones de euros se destinarán a los municipios; 9 millones se repartirán entre Aran y los Consells Comarcals; 402.000 euros irán al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y 21.000 euros a las entidades municipales descentralizadas. Se trata de un incremento de entre el 10% y el 20% respecto a la dotación actual del fondo ordinario.

"Le pedimos que consolide este aumento cuando haya nuevos presupuestos", ha reclamado Llop (ERC). Y de su partido dependerá, probablemente, que esos nuevos presupuestos lleguen a ver la luz. La negociación aún no ha empezado, a la espera de que los republicanos constaten avances en la financiación singular pactada con el PSC para la investidura de Salvador Illa.