Junts pide la dimisión del conseller Ordeig por su gestión en la crisis de la dermatosis nodular

Junts ha pedido la dimisión de Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, por su gestión ante la crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), un día después de que su Departament confirmara siete nuevos casos del brote en la comarca del Alt Empordà y 19 días después del primer positivo en Castelló d'Empúries. "Frente a la falta de previsión y la mala gestión, como máximo responsable, solo tiene un camino: usted debe dimitir", ha reprochado la diputada de Junts, Jeannine Abella, durante la sesión de control al Govern celebrada este miércoles en el Parlament.

Desde el pasado 3 de octubre, la enfermedad -que afecta exclusivamente al ganado bovino y no se transmite a los humanos- ha obligado a sacrificar cerca de 3.000 animales y vaciar 17 granjas en distintas explotaciones de las comarcas de Girona, en aplicación de la normativa europea que obliga al vaciado total de la granja si se detecta un solo ejemplar infectado, cuando no se ha llegado al 75% de inmunización del ganado mediante la vacuna. El Govern asegura que se ha alcanzado el 70% de vacunación en el radio de Castelló d'Empúries.

Abella ha acusado al conseller Ordeig de reaccionar "mal y con prisas" ante una crisis que hace más de dos semanas que empezó y que ya encendió las alarmas de todo el sector. "En la primera reunión con el sector ni siquiera sabían cómo aplicar el protocolo y en la segunda llegaron a negar la necesidad y la eficacia de vacunar", ha declarado la parlamentaria de Junts, que ha criticado a la conselleria que tardara 15 días en presentar un plan de vacunación para toda Catalunya. "No se excuse con el ministerio, todavía no está vacunado ni el 100% de los animales del primer foco", ha deslizado Abella. Y ha añadido: "No son capaces de cuestionarse si matar animales sanos es efectivo".

Unas últimas palabras que han encendido la reacción de Ordeig que en su réplica ha acusado a la diputada de incurrir en una "irresponsabilidad" al hacer un "llamamiento a no cumplir las restricciones actuales", que, de acuerdo con la UE, pasa por sacrificar a ciertos animales con amenaza de propagación. "La alternativa a lo que usted comenta es una catástrofe económica, rural, sectorial y ganadera", ha dicho Ordeig, tras defender que la única vía para solucionar el foco son las "restricciones de movilidad", el "vaciado sanitario" y la vacunación, ya en marcha. Y ha pedido a Abella un debate constructivo con esta "importante cuestión". "Sus afirmaciones no ayudan al sector, lo desconciertan", ha apuntado.

"No tergiverse mis palabras, siempre he hablado de decisiones técnicas; el problema no son mis palabras, sino sus acciones", ha replicado la diputada de Junts. Y ha zanjado: "Menos indignación y más acción".