Violencia política
Junts denunciará por delito de odio el vídeo generado por IA de Sílvia Orriols pisando el cadáver de Puigdemont
El abogado del expresidente de la Generalitat, Gonzalo Boye, anuncia que llevará el caso a la justicia aunque admite su esperanza de que la Fiscalía actúe de oficio
Redacción
Un medio de comunicación subvencionado por el Ayuntamiento de Ripoll ha publicado una polémica imagen hecha con Inteligencia Artificial en la que aparece Sílvia Orriols pisando lo que parece el cadáver de Carles Puigdemont, que está tendido en el suelo. Junts ha anunciado que lo van a denunciar ante la Fiscalía, tal y como ha confirmado el abogado del expresident, Gonzalo Boye, en la cadena Ser.
Boye ha afirmado que iniciarán el proceso pero que lo que sería de esperar es que la Fiscalía "hubiera actuado de oficio", como ha pasado con casos relacionados con Pedro Sánchez: "La Fiscalía depende de quien depende y tiene criterios muy variables según las personas a las que afecta. Tratando un tema digital se podrá determinar dónde surge el vídeo, cómo se ha estado moviendo… Es un hecho muy grave; no es una manera de hacer política, sino de instalar el discurso de odio", aseveró.
"Creemos que es un delito de odio y lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía, y si la Fiscalía no hace nada, lo haremos ante las autoridades judiciales. No se puede dejar pasar", añadió Boye que además ha explicado cómo está actualmente el expresidente: "He hablado con Puigdemont y él está molesto y preocupado; es una deriva que la política catalana no puede tolerar".
Orriols ha respondido a la noticia a través de las redes, y lo ha hecho para pedir que "se investigue porque militantes, concejales y diputados de Junts han sido los primeros en ver el vídeo y en empezar a tuitearlos masivamente". Según la líder de Aliança, el documento gráfico "perjudica" su imagen y "victimiza" a Puigdemont.
Regreso de Puigdemont
Por otro lado, sobre un posible regreso de Carles Puigdemont en un futuro a corto plazo, Boye ha explicado que el Tribunal Constitucional tiene todos los elementos en su mano para tomar una decisión cuando quiera: "Debería tomarla cuanto antes y no en función de agendas políticas. Desde la semana pasada, cuando se presentaron los últimos escritos, el Tribunal Constitucional puede decidir en cualquier momento: esta semana, la próxima o el año que viene. Es decisión del TC y de la justicia; cuando tarda, deja de ser justicia.", sentenció.
