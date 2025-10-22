El Govern de Salvador Illa estudia la prohibición de la compra especulativa de vivienda

El Govern estudia prohibir la compra especulativa de vivienda. Así lo ha revelado el president Salvador Illa durante la sesión de control en el pleno del Parlament. Tras el mazazo que supuso durante el debate de política general que los socios de ERC y Comuns tumbaran su plan para construir más de 200.000 viviendas, el jefe de la Generalitat ha zarandeado el hemiciclo con un anuncio que, de materializarse, supondría un paso más en sus políticas de intervención del mercado de la vivienda. Además de esta medida, el president no ha cerrado la puerta a analizar también la limitación de la cantidad de pisos que puede tener una persona.

Desde los respectivos departamentos se está estudiando. Ponemos por delante de todo la vivienda como derecho. Hemos demostrado ambición en las medidas, aunque queremos estudiarlas bien e ir con seguridad Salvador Illa — President de la Generalitat

Illa ha desvelado que su ejecutivo está abierto a poner coto a la compra de de techo para hacer negocio en respuesta a la CUP, quien la emplazado a ponerse manos a la obra para garantizar la vivienda como un derecho e impedir que los rendistas impongan "un impuesto a la vida" de los ciudadanos llevándose "la mitdad" de sus salarios. La diputada Laure Vega ha hecho referencia al informe encargado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que concluye que es legalmente viable limitar la compra de vivienda que no sea para vivir en las zonas de mercado residencial tensionado.

Una medida que aglutina a la izquierda

El president ha recogido el guante recordando que, precisamente ese informe, ha sido encargado por el Àrea Metropolitana de Barcelona y que está siendo tenido en cuenta por el Govern. "Desde los respectivos departamentos se está estudiando. Ponemos por delante de todo la vivienda como derecho. Hemos demostrado ambición en las medidas, aunque queremos estudiarlas bien e ir con seguridad", ha respondido. Los anticapitalistas, sin embargo, le han urgido a ir más allá de las "promesas" y del verbo "estudiar" ahora que tiene la certeza que prohibir la compra especulativa sería constitucional.

Precisamente esta es una medida que los Comuns llevaron a votación durante el debate de política general. En aquel momento, previo aún al citado informe, el PSC se abstuvo. En todo caso, si el Govern acaba impulsando la iniciativa, además de ser pionera, tiene el apoyo de toda la izquierda del arco parlamentario, ya que también ERC comulga con esta intervención para frenar el negocio que se hace con los pisos. Así que este anuncio puede ser relevante con la negociación de los presupuestos de 2026 en el horizonte.

Justo antes de este anuncio, tanto Junts como los republicanos han tratado de apretar las tuercas al president Illa a costa de la subida de la cuota a los autonómos finalmente frenada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los que tienen menos ingresos.