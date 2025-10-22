Comisión en la Cámara Baja
El Congreso prorroga la investigación sobre la 'Operación Cataluña' con la vista puesta en Cosidó, Villarejo y Boye
La Cámara Baja da el visto bueno a ampliar seis meses más las comparecencias para indagar en el uso de recursos reservados de Interior durante el gobierno de Rajoy
El Congreso de los Diputados ha dado este martes el visto bueno a prorrogar seis meses más la comisión de investigación sobre la denominada 'Operación Cataluña'. Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, junto al resto de sus socios han aprobado que continuen las comparecencias de exdirigentes del PP y presuntos implicados en el uso de recursos reservados del Ministerio de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy para espiar a líderes independentistas. Entre los nombres ya aprobados por la comisión para nuevas comparecencias está el del excomisario José Manuel Villarejo, el que fuera director General de la Policía con Rajoy, Ignacio Cosidó, o el abogado Gonzalo Boye.
Tras casi una veintena de comparecencias, entre las que se encuentra el propio Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, o la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, la comisión seguirá adelante para seguir indagando en la presunta trama que se urdió en el seno del Ministerio del Interior. Al margen de Villarejo, Cosidó y Boye, hay otros doce nombres aprobados, entre los que están algunos afectados y personas relacionadas con la Banca Privada de Andorra.
Además, los distintos grupos han registrado más de 100 peticiones nuevas de comparecencias entre las que se contempla que vuelva Rajoy y toda la cúpula del PP durante su mandato, una decena de exministros populares y hasta el expresidente José María Aznar. De manera progresiva, la comisión irá debatiendo todas estas propuestas para poder aprobarlas.
Lo que no está previsto, según fuentes parlamentarias, es que la comisión deje a un lado la 'Operación Cataluña' para pasar a indagar sobre el espionaje a políticos con Pegasus. De cara a lograr la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE pactó con ERC y Junts investigar ambos asuntos en comisiones distintas, pero hace un año se tomó la decisión de fusionar estos dos órganos en uno solo. No obstante, por el momento no se ha decidido cambiar de asunto.
