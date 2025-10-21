Parlon comparecerá en el Parlament para explicar la actuación de los Mossos y el uso de gas pimienta en la manifestación propalestina

Después de que ERC, Comuns y CUP exigieran a la consellera de Interior, Núria Parlon, rendir cuentas sobre la actuación, a su juicio "desproporcionada", de los Mossos d'Esquadra en la manifestación propalestina del pasado miércoles 15 de octubre, la titular del Departament ha trasladado el presidente del Parlament, Josep Rull, su voluntad de comparecer en la comisión de interior para explicar la operativa, según aseguran fuentes parlamentarias.

Los partidos pidieron que Parlon y el director general del cuerpo policial, Josep Lluís Trapero, informaran del protocolo a seguir y los criterios para el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en la dispersión de los ciudadanos que protestaban. Los momentos más tensos de la movilización tuvo lugar cerca de la estación de Sants, donde los intentos por parte de algunos manifestantes de irrumpir en la estación, con la colocación de vallas y contenedores para obstaculizar el paso policial, derivó en cargas y detenciones, hasta un total de 15 personas por desórdenes públicos.

También un centenar de manifestantes que realizaban una sentada frente a un hotel -que alojaba al equipo israelí Hapoel Jerusalén, que jugaba esa noche contra el Baxi Manresa de baloncesto- fueron dispersados con ese arma y porrazos. De momento, no hay noticias sobre si Trapero también acudirá a la sesión a comparecer, ni se ha acordado una fecha para esta sesión.

Fuentes del Parlament señalan que Rull se ha puesto en contacto con Parlon después de que la CUP presentara una solicitud de amparo a la Mesa para que pusiera disposición de sus servicios jurídicos a las "decenas" de heridos por parte de algunos agentes de los Mossos en la manifestación, que tuvo lugar en consonancia con la huelga general en favor del pueblo palestino.

El jefe del hemiciclo también ha contactado con Xavier Pellicer, el diputado de la CUP que registró la solicitud de amparo a la Mesa y que también había denunciado que los Mossos habían ejercido "represión" contra él en la misma manifestación. El órgano rector considera que "poco más se puede hacer" en este caso.