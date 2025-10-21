Dana en Valencia
Los organizadores de las marchas contra Mazón piden el apoyo de la calle: "La reivindicación también es memoria"
Este sábado hay convocada otra manifestación para exigir su dimisión un año después del 29-0
Mateo L. Belarte
Las más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales que organizan las manifestaciones para exigir la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre han llamado este martes a la movilización al pueblo valenciano para que la protesta convocada para este sábado 25 de octubre, la duodécima y que coincide con el aniversario de la tragedia, sea masiva y el grito 'Mazón dimisión' "se oiga en todo el mundo".
Así lo ha pedido la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, quien ha remarcado que un año después "todavía nadie" del gobierno valenciano "ha asumido responsabilidades". Gradolí ha interpelado a la sociedad valenciana para que "acompañe" a las asociaciones de víctimas y otros colectivos que participan en la protesta.
"Pedimos a todo el pueblo valenciano que nos acompañe a decir bien fuerte que Mazón no puede seguir de president. Invitamos a toda la sociedad a que nos acompañe, porque la reivindicación también es memoria para los fallecidos, y que el grito de 'Mazón dimisión' se oiga en todo el mundo".
La portavoz de la asociación ha destacado que no es una manifestación más por esa efeméride que se cumplirá el 29 de octubre y que abre muchos recuerdos. "Queremos que sea para recordar a las víctimas y también las negligencias de Mazón y su Consell, que llevan un año mintiendo y engañando", ha criticado. En esa línea, Toni Valero, portavoz de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, ha apuntado que las víctimas "exigen la dimisión de Mazón para poder pasar el duelo".
Horario y recorrido
La marcha, que se ha convocado para este sábado 25 de octubre, partirá desde la plaza de San Agustín de València a las 18.00 horas. Recorrerá las calles Xàtiva, Colón, Palau de la Justícia, Alfons el Magnànim, la Paz, la plaza de la Reina, Brodadors y Miguelete.
Asimismo, ese mismo día por la mañana la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre ha organizado un acto de homenaje a las víctimas en el teatro Olimpia en el que han colaborado otros colectivos, ha señalado Gradolí.
El día 29 de octubre, cuando se cumpla el año de la tragedia, también habrá actos convocados por algunos colectivos pese a coincidir con el funeral de Estado. Por la mañana Acord Social Valencià ha convocado una concentración en la plaza de la Virgen también en recuerdo a las víctimas.
Por la tarde, habrá dos marchas en la zona cero. Una saldrá desde Sedaví a las 19.00 horas y una segunda columna desde Albal, a las 18.00. Confluirán en Benetússer. Según los organizadores, será un recorrido "silencioso" en el que se portarán palmas y antorchas, de nuevo, para homenajear a las personas que perdieron la vida así como a los voluntarios que colaboraron en las tareas de limpieza.
Gradolí, por su parte, ha señalado que esa tarde estará "acompañando" a las víctimas en el funeral de Estado. Un día que, ha insistido, será "muy difícil" por la asistencia de Mazón, a quien algunas víctimas han dejado claro que no quieren que acuda.
Preguntada sobre qué le dirá a Mazón si coincide con él en el acto, Gradolí ha evitado concretar y se ha limitado a señalar: "Esperemos no verle".
