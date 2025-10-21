El Govern de Illa avisa que la ordinalidad y la gestión del IRPF son "fundamentales" en la nueva financiación a la espera de Montero

Acompasar la urgencia por presentar los presupuestos de 2026 con la agenda de la Moncloa y, en particular, con la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está siendo todo un ejercicio de funamblismo por parte del Govern de Salvador Illa. En la Generalitat esperan como agua de mayo que se concrete la financiación singular. Sin ese requisito previo impuesto por ERC, admite que las cuentas catalanas no pueden salir del cajón. Pero no solo el calendario es motivo de inquietud, sino que también lo es la letra pequeña -y crucial- del modelo que se apruebe. Para el Executiu, es "fundamental" que se cimente sobre el principio de ordinalidad y la gestión del IRPF.

Así se ha encargado de recordarlo la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, el día después de que Montero haya hecho público su compromiso de presentar "lo antes posible" un modelo de financiación que vele por la solidaridad entre territorios. Nada dijo la ministra sobre la ordinalidad, asunto clave tanto para el Govern como para ERC. Así que, sin dejar de andar con pies de plomo midiendo cada palabra, el ejecutivo de Illa ha lanzado un recado sin apelar directamente a Hacienda: "La ordinalidad y la gestión del IRPF son cuestiones que tienen que quedar recogidas en el acuerdo porque son fundamentales".

Dicho queda a la espera de dos semanas por delante que están subrayadas en rojo. Paneque no se ha mostrado inflexible sobre el hecho de que la palabra 'ordinalidad' tenga que explicitarse, pero sí que ha subrayado que lo importante es que se garantice una "proporcinalidad entre los recursos que genera Catalunya y los que recibe". Cabe decir que la ordinalidad no es exactamente eso, sino que no se pierdan posiciones en el ranking de receptores de recursos respecto el de aportadores.

En todo caso, si la presentación del modelo se está demorando, ha asegurado, no es solo porque se trate de una cuestión compleja, sino por el "ruido político intencionado y no siempre con voluntad constructiva" que hay alrededor de esta negociación que solivianta, especialmente, a los presidentes autonómicos del PP. Por eso mismo, ha dicho que no entrarán en el contenido de lo que están debatiendo las tres partes -Govern, Hacienda y ERC- hasta que se haya puesto negro sobre blanco, pero que el punto de partida es que la ordinalidad "queda recogida" en el marco de la negociación que se selló en la bilateral del mes de julio. Eso sí, en el préambulo del texto con la duda de si eso vincula o no al Gobierno.

La supeditación de los presupuestos

Lo que sí que ha reconocido abiertamente el Govern es que sin los "avances" que reclama ERC en la financiación singular difícilmente puede avanzar con los presupuestos de 2026. Es la primera vez que admite la supeditación de una negociación a la otra, ya que hasta ahora había mantenido que se trataba de "cuestiones paralelas". "Si no hay avances en la financiación singular, es difícil negociar presupuestos", ha respondido Paneque.

Pero más allá de la financiación, que está a expensas de un movimiento de la ministra Montero, hay otro flanco que el Govern debe atender para poder abordar las cuentas con los Comuns y que está estrictamente en sus manos: los compromisos en materia de vivienda. Después de que este fin de semana el grupo de Jéssica Albiach impusiera un ultimátum de dos semanas para que el Consell Executiu apruebe la creación de la oficina antidesahuicios, Paneque, que es también la consellera encardada de la carpeta de vivienda, se ha comprometido a cumplir con este acuerdo este mes de octubre.

Por ahora, hay un desencuentro entre ambas partes por el calendario que había esbozado el Executiu para su puesta en marcha, que según lo suscrito debería haberse producido en septiembre y con una plantilla de 50 personas. "Cada semana que pasa sin la oficina antidesahucios es un día más que nos aleja de los presupuestos de 2026", ha advertido Albiach este martes desde el Parlament, informa Carlota Camps.