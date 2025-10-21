Máxima distinción
Felipe VI concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón
El Monarca otorga esta máxima distinción al expresidente y a los 'padres' de la Constitución por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona"
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento este martes de que el rey Felipe VI ha concedido el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona", según han explicado fuentes de la Moncloa.
El Toisón es la más alta distinción entregada por la Corona española y Felipe VI había concedido solo dos hasta ahora: a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la reina Sofía, el pasado mes de enero. Juan Carlos I otorgó esta condecoración solo a una veintena de personalidades en los 39 años que estuvo en el trono. El próximo 22 de noviembre se celebrarán los 50 años del restablecimiento de la monarquía en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Tanto González, como Roca y Herrero y Rodríguez de Miñón juegaron un papel clave en la consecuención de la democracia en España.
¿Qué es el Toisón de Oro?
El Toisón de Oro es una orden de caballería, de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Fue fundada en 1430 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal. Su nombre y símbolo —un carnero de oro colgado de una cadena— hacen referencia al vellocino de oro de la mitología griega. Al pasar a su nieto Carlos I, el emperador de España Carlos V, los reyes de España son desde entonces soberanos de la orden. Al no tener carácter hereditario, debe ser devuelto a la muerte del caballero que lo posee. El fin original era defender la fe católica y unir a los nobles de Borgoña.
Se da la circunstancia de que, entre la veintena de elegidos por Juan Carlos I para recibir esta distinción, se encuentra el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, que es este martes una de las imágenes del día en todo el mundo por haber entrado en la cárcel por financiación irregular de su partido político. El emérito concedió a Sarkozy el Toisón de Oro en 2012 por su ayuda crucial en el fin de la banda terrorista ETA. Juan Carlos I también entregó esta distinción a su hijo, en 1981; y a Adolfo Suárez y el rey Abdalá de Arabia Saudí, en 2007.
Suscríbete para seguir leyendo
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales
- Un audio hallado por la UCO desvela que una empresa de Panamá pidió a Ábalos una reunión en 2022 para expandir su negocio en Sudamérica
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Koldo García confirma que el dinero que gestionaba pertenecía a Ábalos: 'Era de él
- Martínez Arrieta encara el juicio del fiscal general como la tarea más relevante de su mandato, que acaba en abril de 2027
- El Gobierno cifra en más de 1,5 millones las peticiones de nacionalidad por la 'ley de nietos
- Feijóo anuncia un plan para rebajar los impuestos a los autónomos y dice que su dinero no puede ir a 'pagar chistorras