El PP catalán avisa de que la subida de cuotas a los autónomos tiene un impacto "muy importante" en Catalunya

No hay todavía una propuesta final encima de la mesa sobre cómo quedará la subida de las cotizaciones de los autónomos tras una semana de rifi rafe entre el Gobierno, sus socios y oposición, y los agentes sociales y económicos. Pero el PP catalán ya ha avisado de que cualquier cambio que pase por gravar más a los autónomos tendrá un impacto "muy importante" en Catalunya, por lo que su preocupación es máxima.

El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa en la sede del partido este lunes, dos días después de que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciara su propuesta para eximir del IVA a los trabajadores por cuenta propia que ingresen menos de 85.000 euros y avanzara que la formación trabaja en un plan integral para dar respuesta a la voluntad del Gobierno de incrementar las cuotas. La idea es presentarlo en los próximos días y desde el PPC aseguran que tendrán una gran implicación por la repercusión que tiene en Catalunya esta bolsa de trabajadores.

"Nos preocupa porque aquí [Catalunya] son más de 574 mil los autónomos que hay y que generan directamente un 15% de la ocupación", ha declarado Rodríguez, que ya ha advertido de que aunque ahora haya "un cambio de guion" en la propuesta del Ejecutivo, su partido "analizará con profunidad" esta opción.

El Gobierno descarta en estos momentos subir la cuota a los que menos cobran y plantea subirlo un 2,5% a los que más ganan. Es decir, de una semana a otra, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pasado de proponer una subida de las cuotas de entre 11 y 206 euros mensuales a plantear un incremento mucho menor, de entre 3 y 15 euros. Además, ha decidido congelar las cotizaciones de los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo, a quienes inicialmente se les preveía un aumento de hasta 17 euros al mes.

Según cálculos de los populares, hay 1 millón de catalanes que, o son autónomos, o trabajan contratados por autónomos, por lo que el impacto de una revisión al alza no es menor. "Los autónomos son la válvula de impulso de la economía y merecen todo el apoyo y esfuerzo de las administraciones para mantener viva la emprendeduría, la autoocupación y el desarrollo económico de Catalunya", ha añadido el secretartio general del PPC.

Su formación, en línea con el plan integral anunciado por la dirección nacional, organizará actos por todo el territorio para explicar sus propuestas para los autónomos. Este lunes por la tarde será el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, quien defienda la posición de su partido en un 'afterwork' organizado por EL PERIÓDICO.