Presión a la UCO y fiscales

El juez del caso Leire acepta la personación del PP y resolverá sobre investigar a Zarrías tras interrogar a la exmilitante socialista

Los de Núñez Feijóo quieren que se indague si la sociedad del exdirigente del PSOE en Andalucía la compensó económicamente por los servicios prestados a Cerdán

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa.

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa. / Carlos Luján - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas contra el PSOE, ha aceptado formalmente la personación en esta causa del PP. Los de Núñez Feijóo quieren intervenir en las actuaciones para que se indague si el histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta para realmente compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.

En una resolución con fecha de este pasado domingo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid acuerda tener personado al PP en las actuaciones y le señala, con respecto a la solicitud que el partido ya realizó para que se impute a Zarrías, que resolverá "a la vista del resultado de las declaraciones acordadas para los próximos días 5 y 11 de noviembre de 2025".

En la primera de estas fechas el juez ha citado como testigos al Guardia Civil implicado en el caso Koldo, Rubén Villalba, para que explique en calidad de testigo sus reuniones con la exmilitante, y en esa misma fecha también escuchará el testimonio de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa por posible intento de soborno por parte de la periodista. Díez, por su parte, está citada como investigada seis días después.

