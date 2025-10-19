Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto en la capital catalana

Víctimas de los atentados del 11-M y del 17-A se unen en Barcelona ante el "abandono" de las instituciones

Víctimas del terrorismo, este domingo en el monumento de homenaje en la avenida Meridiana

Víctimas del terrorismo, este domingo en el monumento de homenaje en la avenida Meridiana / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Víctimas de los atentados del 11-M en Madrid y del 17-A en Barcelona se han reunido este domingo en la capital catalana para compartir vivencias y conocerse más allá de los correos electrónicos y los mensajes. Una cuarentena de afectados por el atentado madrileño han visitado este domingo por la mañana el monumento dedicado a las víctimas del terrorismo, situado en la avenida Meridiana, y han entregado una ofrenda floral en recuerdo de los fallecidos.

Robert Manrique, víctima del atentado de Hipercor, ha explicado a ACN que el encuentro ha servido para unir a los afectados y darse apoyo ante "el abandono" de las instituciones. Manrique ha celebrado la reapertura de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo el próximo viernes, aunque ha lamentado que llega "tarde".

Ayuda mutua

También ha explicado que la asociación de víctimas del atentado del 11-M recibió una "pequeña subvención" para desarrollar una actividad social y decidieron destinarla a realizar una visita a las víctimas de Catalunya para poder verse las caras después de haberse apoyado durante años. "Cuando se produjeron los atentados del 11-M, desde Catalunya ofrecimos toda la cobertura penal, jurídica, asistencial y psicológica que teníamos a nuestro alcance, porque allí estaban totalmente abandonados. Y cuando nosotros sufrimos el ataque del 17-A, ellos llevaron la defensa jurídica de muchas víctimas de la Rambla", ha recordado Manrique.

Marisol Pérez, víctima del 11-M, ha expresado que el encuentro les ha permitido "compartir experiencias sin presión ni necesidad de pedir perdón". "Ser víctima es difícil, porque, por un lado, parece que quieras dar lástima y por el otro que pidas dinero por lo que sufriste. Y aquí no hemos tenido que dar explicaciones", ha señalado. Pérez ha explicado que la asociación visita de forma regular monumentos dedicados a las víctimas para visibilizar que hay personas "pendientes de su homenaje". En el caso de la visita a Barcelona, sin embargo, lo han hecho para "poder conocer a sus hermanos" más allá de los correos electrónicos y los mensajes. "Ha sido muy enriquecedor", ha subrayado.

La afectada por el 11-M ha insistido en que las víctimas del terrorismo "nunca están suficientemente bien atendidas" y que, cuando parece que lo están consiguiendo, siempre llega una nueva persona a la asociación que ha vivido experiencias desagradables, especialmente en entornos laborales. "Nos encontramos con gente que, al volver al trabajo, los tratan como si hubieran tenido un accidente. Y no es así, somos víctimas de un atentado", ha concluido.

Reapertura de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo

Manrique ha aprovechado la ocasión para explicar que el próximo viernes se presentará la reapertura de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de la Generalitat, cerrada en 2010 a raíz de los recortes. "Creemos que llega tarde, pero siempre hay tiempo para empezar a hacer el trabajo que no se ha hecho hasta ahora y seguir buscando víctimas", ha afirmado.

Asimismo, ha dicho que esta oficina debe servir para "realizar el trabajo que las entidades y asociaciones de víctimas han estado haciendo en el ámbito privado" y ha vuelto a reclamar la aprobación de un protocolo para asistir a las víctimas después de un atentado, una medida muy solicitada por el colectivo. "Cuando se trata de asistir a personas que han sufrido un delito, una tragedia o una emergencia, las ayudas, si no existe un protocolo establecido, llegan muy tarde. Y la ley dice que son las administraciones competentes las que deben ocuparse de ello. Ya era hora de que lo hicieran, y aunque llega tarde, todavía se pueden arreglar muchas cosas”, ha sentenciado Manrique.

TEMAS

Puigdemont reivindica la solidez de Junts frente al "éxito a corto plazo" de Aliança Catalana

La Generalitat activa un teléfono exclusivo para los alcaldes para gestionar incidencias masivas en la red eléctrica

El PP catalán propone ampliar el cribado del cáncer de mama y reclama más recursos para la atención integral

15 años de la Ley del Aborto: del 'no' del PP al intento del PSOE de blindarlo en la Constitución

El último intento de ERC de dar una salida al 'procés': una 'entente de país' de pronóstico incierto

Hijos del exilio: el lado de la historia que clama por la memoria

"Si los líderes de extrema derecha se encargaran de la gestión como es debido, cambiarían su discurso"

