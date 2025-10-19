El último intento de ERC de dar una salida al 'procés': una 'entente de país' de pronóstico incierto

Son pocos los que a estas alturas dudan de que el 'procés' ya es historia, pero esto no significa que haya quedado resuelto el conflicto político que marcó la política catalana durante más de una década. Por ejemplo, la amnistía sigue sin aplicarse en su totalidad, el Estatut sigue siendo una norma recortada y la demanda de un referéndum persiste en algunos partidos. Ante esta situación, el Parlament aprobó la semana pasada -aunque pasó bastante desapercibido- una propuesta por amplia mayoría en la que constató que el conflicto sigue "vigente" y que necesita una solución de "consenso" que luego sea "refrendada por la ciudadanía". ¿Qué solución? Aquel día la Cámara también propuso impulsar una 'entente de país' para que los partidos y los agentes sociales busquen esta solución y, a poder ser, esta vez la encuentren.

La 'entente de país' -'Entesa de País', en su denominación oficial- es el (pen)último intento de ERC de dar una salida al procés con una propuesta que pueda ser aceptada por muchos actores políticos a la vez para, luego, ser sometida a votación entre los catalanes. La idea no tiene más precisiones que esta: un foro de diálogo en el que actores independentistas y no independentistas se den cita para encontrar la "resolución del conflicto político". Desde ERC defienden que la propuesta es "intencionadamente amplia" por un motivo: que todo el mundo se sienta cómodo y que no haya excusas para borrarse.

Este nuevo instrumento nace con un elemento a su favor, que es una amplia legitimidad. En la votación de la semana pasada recibió 107 votos a favor, los del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. Pocas veces estos cinco grupos se ponen de acuerdo en asuntos relativos al futuro del autogobierno catalán. "La propuesta nace del Parlament y esto debería facilitar que, esta vez sí, podamos avanzar en el tema", sostiene una voz autorizada de los republicanos. Ahora se trata de darle forma a la idea que, según admiten desde ERC, en este momento no tiene nada más que la declaración de intenciones aprobada por la Cámara. "Ahora habrá que descolgar el teléfono", resumen los republicanos.

Imagen del debate de política general donde se aprobó la propuesta de 'entente'. / Manu Mitru

Sin embargo, también cuenta con elementos en su contra. El principal, que todos los precedentes que se han intentado hasta ahora con el mismo propósito no han llegado a buen puerto. El último fue la 'convención nacional' que ERC y el PSC pactaron en 2024 a cambio de la investidura de Illa y que ni tan siquiera llegó a ponerse en marcha. Además, la lista de intentos es más larga. Incluye el pacto de claridad que en su día propuso el president Aragonès y que no obtuvo más apoyos que el de ERC. O la mesa de partidos con la que insistió el PSC durante un tiempo y que se reunió tres veces sin avances.

El único instrumento de negociación que ha dado frutos hasta la fecha fue la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Estado que funcionó, con altibajos, entre 2020 y 2022. Allí se cocinaron los indultos, la reforma del código penal que eliminó el delito de sedición y la amnistía, pero nunca logró dar con la solución definitiva al conflicto. Probablemente, porque el escollo fue siempre el mismo: ERC proponía un referéndum y el PSOE siempre dijo que eso no era una posibilidad.

Aproximaciones distintas

Con estos precedentes, el único pronóstico que puede tener el 'entente de país' es incierto. ERC patrocina el instrumento con fuerza. El lunes, su portavoz, Isaac Albert, defendió que este instrumento es una "gran noticia" porque demuestra que hay una "amplia mayoría de diputados" dispuestos a buscar una solución al conflicto. A partir de aquí, el optimismo del resto de partidos implicados es menguante.

El PSC asegura que para ellos no supone ningún inconveniente si de lo que se trata es de crear una mesa de partidos en los términos que ya se acordaron en la investidura. "No tenemos ningún problema. Todo lo recogido en el pacto es susceptible de cumplirse", aseguró esta semana la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, informa Sara González. No obstante, el hecho de que no haya una fecha para la creación de esa mesa hace que tampoco sea una cuestión en la que pondrán un especial empeño a no ser que ERC apriete por ello.

Lluïsa Moret y Salvador Illa, en el centro, en un acto reciente / Bernat Vilaró / ACN

Tampoco los Comuns piensan despeinarse con un asunto que enmarcan en los equilibrios internos que tiene que hacer el partido de Junqueras. Más allá "de los titulares", aseguran no haber recibido ninguna concreción de la propuesta. En todo caso, el grupo de Jéssica Albiach siempre he estado dispuesto a sentarse para hablar del conflicto político, por más que consideren que ha perdido fuelle en la agenda catalana. Finalmente, están Junts y la CUP que, pese a votar a favor de la propuesta, siempre han estado alejados de fórmulas de diálogo como ésta.