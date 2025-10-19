El PP catalán propone ampliar el cribado del cáncer de mama y reclama más recursos para la atención integral

El PP catalán ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament que pide reforzar la lucha contra el cáncer de mama y ampliar el programa de cribado a las mujeres de entre 45 y 74 años. La iniciativa, presentada por la diputada en la comisión de Salud, Belén Pajares, busca adaptar el 'Pla contra el Càncer de Catalunya 2022-2026' a las recomendaciones de la Comisión Europea y avanzar hacia un enfoque "integral y continuado" de la enfermedad.

El texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, plantea actualizar el plan actual incorporando medidas que aborden el cáncer de mama desde la prevención hasta el seguimiento a largo plazo. "Se debe avanzar hacia un enfoque centrado en la cronicidad, con la inclusión de medidas para un mejor seguimiento y una atención continuada con los pacientes que se extienda más allá del trato agudo", reza el texto, que si bien reconoce que el abordaje que hace actualmente la comunidad autónoma es "sólido", pide más recursos y una mejor detección precoz. También señalan que la equidad territorial debe ser una prioridad del sistema sanitario catalán.

El PPC propone reorganizar el circuito asistencial para mejorar la atención a las pacientes, potenciar "equipos multidisciplinares" e introducir tecnologías como la inteligencia artificial en los programas de detección precoz. También reclama garantizar el acceso equitativo a nuevos fármacos y terapias, así como reforzar los centros hospitalarios para conseguir más acreditaciones como centros integrales de cáncer, que coordinen diagnóstico, tratamiento e investigación.

Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Málaga. A 10 de octubre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). / Álex Zea - Europa Press

Con todo ello, los populares exigen que el sistema se adapte a las nuevas recomendaciones europeas y a los avances científicos, entre ellos, la ampliación de la franja de edad para los cribajes (actualmente se hacen entre los 50 y los 69 años), un asunto que la consellera de Salut, Olga Pané, ya se ha puesto como deberes para 2029. El Departament de Salut tiene previsto ampliar las mamografías de detección precoz a las mujeres de entre 45 y 74 años, pero lo hará de forma escalonada a partir de 2025.

Día Mundial del Cáncer de Mama

La propuesta se registró el pasado jueves en el Parlament, aunque Pajares ha aprovechado la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, este domingo, para darla a conocer públicamente. "Es una jornada importante para dar visibilidad", ha señalado la diputada, que ha apelado a un "compromiso" colectivo para seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad.

La iniciativa de los populares llega además pocos días después de la crisis abierta en la Consejería de Salud de Andalucía por los fallos en la detección del cáncer de mama, que llevó al presidente autonómico, Juanma Moreno, a destituir a la consejera y anunciar un plan de choque para reducir las listas de espera.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres y la primera causa de mortalidad oncológica femenina. En Catalunya se diagnostican más de 5.000 casos cada año, con una supervivencia a cinco años cercana al 90%. La detección precoz sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las pacientes.