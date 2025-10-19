El PP aleja la idea de un 'superdomingo' autonómico en 2026

El año 2026 marcará el comienzo del nuevo ciclo electoral, y en lo que ya casi parece una tradición, con las elecciones autonómicas en Castilla y León, que tendrán lugar el domingo 15 de marzo, seguidas de las andaluzas pocos meses después. Sin embargo, se desvanece la idea de que el Partido Popular (PP), en una acción coordinada, apueste por un 'superdomingo' electoral, adelantando y haciendo coincidir las urnas en otras dos comunidades que gobiernan los de Alberto Núñez Feijóo, Aragón y Extremadura, donde ni Jorge Azcón ni María Guardiola, respectivamente, han logrado aún un acuerdo de presupuestos con Vox, partido que abandonó en 2024 esos dos ejecutivos y el resto de los que tenía en coalición con el PP, en desacuerdo por el reparto de menores inmigrantes en Canarias entre el resto de autonomías.

Así las cosas, todo irá a su tiempo, quedando para 2027 el gran colofón de este nuevo ciclo electoral, con las municipales y autonómicas de mayo, y las generales que Pedro Sánchez pretende convocar ese último año de legislatura y que podrían celebrarse en distintos momentos del año, sin descartar que coincidan con las locales y regionales, lo que en este caso sí provocaría un 'superdomingo'. Ya en 2023 el presidente del Gobierno se descolgó con la insólita convocatoria de los comicios a las Cortes Generales un 23 de julio, en pleno verano, justo después del batacazo del PSOE en las autonómicas y municipales. Junto a las municipales se celebran todos los comicios autonómicos salvo en las citadas Castilla y León y Andalucía, además de en Cataluña y el País Vasco. Trece autonomías en juego y todos los ayuntamientos de España, desde los de Madrid y Barcelona hasta los de la última pedanía del país.

En el próximo ciclo que arrancará el año que viene los tres principales actores del escenario político, el Gobierno, el PP y Vox -consolidado ya como la tercera fuerza muy por encima de las formaciones a la izquierda del PSOE y en claro auge según todas las encuestas- se juegan mucho, de ahí la necesidad de medir bien los movimientos. El PP, en concreto, afronta el reto de mantener el enorme poder autonómico que atesora, con once presidentes autonómicos, incluidos los de la comunidad más poblada, Andalucía, o los de dos de los motores económicos de España, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, además de su participación en coalición en el Gobierno de Canarias, que preside el nacionalista Fernando Clavijo. Un poder que no puede completarse sin el concurso de Vox, sea o no en coalición, salvo en el caso de quienes como Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno gozan de mayoría absoluta y aspiran a revalidarla.

El fantasma del verano de 2023

Precisamente la cercanía a Vox, o la dependencia de los de Santiago Abascal, es uno de los principales argumentos de combate del PSOE contra la derecha, como no en vano ocurrió en la campaña del verano de 2023, centrada por parte de Sánchez, y de su vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, en la alerta sobre la posibilidad de un gobierno de coalición con la extrema derecha dentro de la Moncloa. De ahí que en Génova 13 y aledaños se haya ponderado la idoneidad de una eventual cita a tres en marzo con la que se había especulado (urnas en Castilla y León, Aragón y Extremadura el mismo día) que abocarían un final de curso político con un gran foco en los acuerdos de gobierno de la derecha.

Es muy probable que eso ocurra en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco tendrá que volver a abrir el baile de la entente con el partido a su derecha, pero en el caso de haber un 'superdomingo' el efecto se multiplicaría por tres, nada menos, con Moncloa y Ferraz frotándose las manos. Y pudiendo condicionar, además, la campaña andaluza de meses después, en la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aspira a recuperar la Junta de Andalucía para el PSOE, o al menos que Moreno no revalide su mayoría absoluta.

El fantasma del verano de 2023, cuando Feijóo vio esfumarse por unas decenas de miles de votos en un puñado de provincias la posibilidad de llegar a la Moncloa, pesa y mucho en Génova, y muy en particular sobre el núcleo duro del presidente del PP, 'los gallegos' como se les conoce, en una denominación que no es necesario explicar, pues el líder de los conservadores se mudó a Madrid con todo el equipo de confianza que le acompañaba en la Xunta de Galicia. Acostumbrados a victorias con mayoría absoluta, como la última del año 2020, el revés fue de envergadura, aunque puede que no tanto como el miedo a que se repita, lo que finiquitaría la carrera política de Feijóo y abriría una crisis de consecuencias impredecibles en toda la derecha, pues Abascal también podría ser seriamente cuestionado. Todo se dilucidará en año y medio o menos, el que transcurra entre las elecciones de marzo próximo en Castilla y León y las generales del año siguiente, salvo que Sánchez no pudiera llevar la legislatura a término, como pretende.