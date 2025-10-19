Podemos acusa al Gobierno de alimentar a Vox con su "inacción"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad Irene Montero han reivindicado la necesidad de fortalecer a su formación como única vía para asentar una izquierda alternativa "fuerte" y han recriminado a PSOE y Sumar que alimenten a la ultraderecha mediante un Gobierno que "defrauda" y "no hace nada". Ambas han alertado de que si no se da un giro y se articula una opción valiente en el arco progresista, al final el líder de Vox, Santiago Abascal, llegará a la Moncloa después del presidente, Pedro Sánchez.

"Basta de usar a la extrema derecha como excusa para no avanzar en derechos para evitar que la gente tenga una vida de mierda", ha recriminado Irene Montero al PSOE durante en su intervención en el mitin de cierre de la 'Uni de otoño' en Madrid organizada por la formación morada con el partido comunitario 'La Alianza de la Izquierda Europea'. Por su parte, Belarra ha defendido que el freno a las derechas tiene una respuesta sencilla y radica en las políticas de Podemos, que fueron a su juicio las que enarbolaron Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz durante la campaña de las elecciones del 23 de julio de 2023.

A su vez, ha ensalzado la figura de Montero, a la que ya ha propuesto como candidata a los siguientes comicios si así lo refrenda la militancia, y ha exclamado que ella sufrió un intento de "aniquilación" política por parte de intereses partidistas cuando es el "mejor activo de la izquierda", tras llevar los objetivos del feminismo "más lejos que nunca".

Belarra también ha destacado que su partido está abierto y quiere rearmarse con la incorporación de personas que aspiren a un proyecto feminista, antifascistas y antirracista. Aparte, ha exhortado al PSOE a que si "tan preocupado está" por los jueces que incurren en 'lawfare', puede demostrar "valentía y agallas" e impulsar con Podemos una reforma que reduzca las mayorías parlamentarias de cara a renovar el Consejo General del Poder Judicial y excluir al PP, como ya han demostrado cuando se remodeló el consejo de administración de RTVE.

El "peligro" de la derecha

Montero ha denunciado que la derecha y la ultraderecha son un "peligro" al ser "profundamente antidemocráticas y golpistas", tildando de "homicida" la gestión de los gobiernos populares en Madrid, Valencia y Andalucía. Sin embargo, ha alertado de que el PSOE se ha preocupado más por intentar acabar con los partidos de la izquierda alternativa que de frenar a la derecha.

Asimismo, la número dos de Podemos ha confrontado que la "progresía" viene a decir que criticar al PSOE cargando contra sus "corruptos y puteros", en referencia al caso Koldo, afeándoles que hayan entregado al PP el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o reprochar que los socialistas lavaran la cara a la "guerra judicial" contra la Ley del 'solo sí es sí' es "hacerle el juego a la derecha" o "pura voluntad democrática".

"Por qué para sectores progresistas del país decir que ser de izquierdas es hacerle el juego a la derecha", ha ahondado Montero para defender que la única forma de parar a las derechas "antidemocráticas" es ser "orgullosamente de izquierda" y que ya basta de usar el comodín del miedo a Vox como excusa para no avanzar en derechos.

De hecho, se ha cuestionado quién está parando a la ultraderecha en todo el mundo para apuntar que no están siendo los "sectores moderados" ni un Gobierno que gestiona "no queriendo romper ni un plato" mientras se ponen en cuestión derechos como el aborto. En este sentido, ha asegurado que esta actitud es un fracaso, como se vio en Argentina, donde después de el exmandatario Alberto Fernández vino el actual presidente Javier Milei y vaticina que, si Podemos no se rearma, después de "Pedro Sánchez vendrá Santiago Abascal".