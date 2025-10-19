La Generalitat activa un teléfono exclusivo para los acaldes para gestionar incidencias masivas en la red eléctrica

La Generalitat pondrá en marcha este lunes un nuevo servicio telefónico exclusivo para los ayuntamientos y entes locales de Catalunya destinado a gestionar incidencias masivas de telecomunicaciones. El canal, operativo cada día entre las 7.00 y las 24.00 horas, pretende mejorar la coordinación entre los municipios y las principales operadoras del sector, agilizar la resolución de problemas y ofrecer información clara sobre el estado de las afectaciones.

El nuevo número, centralizado y de uso restringido para alcaldes y alcaldesas, enlaza directamente con los servicios de atención prioritaria habilitados por las compañías privadas. Cada consistorio podrá designar hasta tres interlocutores acreditados para comunicar y hacer seguimiento de las incidencias.

Representantes de la Generalitat, de las operadoras de telecomunicaciones y de la Catalunya local, reunidos para firmar el protocolo para mejorar la conectividad del territorio catalán. / Generalitat de Catalunya

La iniciativa forma parte del protocolo TelcoCat, una alianza pionera entre la Generalitat, el mundo local y las operadoras privadas que busca garantizar una conectividad robusta, equitativa y eficiente en todo el territorio catalán. "El objetivo es empoderar a los municipios y dotarlos de herramientas ágiles ante caídas masivas de red o telefonía", explican en un comunicado desde la Conselleria de la Presidència.

TelcoCat prevé además la creación de dos mesas permanentes de trabajo -una para el seguimiento de incidencias y otra para planificar el despliegue de infraestructuras- y la futura plataforma InfoConnecta, que permitirá consultar en tiempo real el estado de la red en todo el territorio.

En paralelo, el Govern continúa con el despliegue de la red pública de fibra óptica, que ya supera los 8.000 kilómetros y conecta 739 municipios. El objetivo del Executiu es que el 100% de los municipios dispongan de un punto de acceso a la red antes de que acabe la legislatura. También se prevé que, entre 2026 y 2031, las más de 6.000 sedes y servicios públicos de la Generalitat estén conectados a la infraestructura pública, con un ahorro estimado del 40% en costes.