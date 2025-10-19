A partir del lunes
La Generalitat activa un teléfono exclusivo para los acaldes para gestionar incidencias masivas en la red eléctrica
Los máximos responsables municipales tendrán línea directa con los operadores de telecomunicaciones
La Generalitat firma un acuerdo con operadores para expandir la conectividad de la Catalunya local y facilitar la gestión de incidencias
La red pública de fibra óptica llega al 72% de municipios catalanes y alcanza los 7.500 kilómetros
La Generalitat pondrá en marcha este lunes un nuevo servicio telefónico exclusivo para los ayuntamientos y entes locales de Catalunya destinado a gestionar incidencias masivas de telecomunicaciones. El canal, operativo cada día entre las 7.00 y las 24.00 horas, pretende mejorar la coordinación entre los municipios y las principales operadoras del sector, agilizar la resolución de problemas y ofrecer información clara sobre el estado de las afectaciones.
El nuevo número, centralizado y de uso restringido para alcaldes y alcaldesas, enlaza directamente con los servicios de atención prioritaria habilitados por las compañías privadas. Cada consistorio podrá designar hasta tres interlocutores acreditados para comunicar y hacer seguimiento de las incidencias.
La iniciativa forma parte del protocolo TelcoCat, una alianza pionera entre la Generalitat, el mundo local y las operadoras privadas que busca garantizar una conectividad robusta, equitativa y eficiente en todo el territorio catalán. "El objetivo es empoderar a los municipios y dotarlos de herramientas ágiles ante caídas masivas de red o telefonía", explican en un comunicado desde la Conselleria de la Presidència.
TelcoCat prevé además la creación de dos mesas permanentes de trabajo -una para el seguimiento de incidencias y otra para planificar el despliegue de infraestructuras- y la futura plataforma InfoConnecta, que permitirá consultar en tiempo real el estado de la red en todo el territorio.
En paralelo, el Govern continúa con el despliegue de la red pública de fibra óptica, que ya supera los 8.000 kilómetros y conecta 739 municipios. El objetivo del Executiu es que el 100% de los municipios dispongan de un punto de acceso a la red antes de que acabe la legislatura. También se prevé que, entre 2026 y 2031, las más de 6.000 sedes y servicios públicos de la Generalitat estén conectados a la infraestructura pública, con un ahorro estimado del 40% en costes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El juez Puente desvela a qué dedicó Ábalos los pagos con dinero desconocido de Koldo
- Junts y el PSOE se reunieron el lunes tras el 'no' de Illa al referéndum
- Probada ante el Ejército del Aire la primera nube de combate española, que coordina satélites, drones, cazas, misiles, barcos y tropas en tierra
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Última hora del caso Koldo en el Supremo, hoy en directo
- El juez también mantiene en libertad a Koldo García pese a encontrar 'seriamente consolidados' los indicios de delito
- Illa celebra el desenlace de la opa del BBVA al Sabadell y se reúne con Josep Oliu