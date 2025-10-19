La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales

En un ejercicio de transparencia, muy valorado por politólogos, periodistas, militantes y ciudadanos sensibles a la demoscopia electoral, EL PERIÓDICO difunde de manera habitual desde 2011 los datos completos de todas sus encuestas. Unos sondeos elaborados por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para todos los medios de Prensa Ibérica que, en la última campaña de las elecciones generales, fueron los más certeros en sus pronósticos.

Con esa misma voluntad de transparencia, ahora damos acceso a todos los lectores a los datos íntegros de la Encuesta Política de España que este diario publicó los días 11, 12 y 13 de octubre, cuyo trabajo de campo, que incluyó un total de 1.000 entrevistas, se efectuó del 3 al 9 de octubre, coincidiendo con las últimas novedades de las investigaciones de corrupción que afectan al PSOE y los debates sobre Israel, la inmigración y el aborto.

El sondeo reflejaba que un nuevo crecimiento de Vox que pasa factura al PP y permitía al PSOE recortar distancias con los populares, quedando ambos partidos en situación de empate técnico. Con todo, el auge de Santiago Abascal permitiría al bloque de la derecha obtener una holgada mayoría si ahora se celebrasen elecciones generales. Además, seis de cada 10 españoles reclaman a Pedro Sánchez un adelanto electoral si no es capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos para 2026.

Como es habitual, el GESOP ha preguntado a los españoles por varias cuestiones de actualidad. Estas son las seis grandes conclusiones de la encuesta.

En el siguiente enlace puedes consultar la encuesta íntegra con las frecuencias de cada variable y su evolución, la estimación de votos y escaños, un resumen de los resultados, las tablas donde se pueden cruzar los datos, la ficha técnica y los microdatos descargables en formato Excel, que incluye las respuestas una a una de todos los entrevistados.

Recuerda que, si lo prefieres, dentro del enlace anterior puedes descargarte solo los microdatos del sondeo o las tablas en formato Excel con las respuestas una a una de todos los entrevistados.