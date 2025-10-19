Sondeo del GESOP
La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales
El diario ofrece los datos íntegros del sondeo del GESOP publicado del 11 al 13 de octubre de 2025
En un ejercicio de transparencia, muy valorado por politólogos, periodistas, militantes y ciudadanos sensibles a la demoscopia electoral, EL PERIÓDICO difunde de manera habitual desde 2011 los datos completos de todas sus encuestas. Unos sondeos elaborados por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para todos los medios de Prensa Ibérica que, en la última campaña de las elecciones generales, fueron los más certeros en sus pronósticos.
Con esa misma voluntad de transparencia, ahora damos acceso a todos los lectores a los datos íntegros de la Encuesta Política de España que este diario publicó los días 11, 12 y 13 de octubre, cuyo trabajo de campo, que incluyó un total de 1.000 entrevistas, se efectuó del 3 al 9 de octubre, coincidiendo con las últimas novedades de las investigaciones de corrupción que afectan al PSOE y los debates sobre Israel, la inmigración y el aborto.
El sondeo reflejaba que un nuevo crecimiento de Vox que pasa factura al PP y permitía al PSOE recortar distancias con los populares, quedando ambos partidos en situación de empate técnico. Con todo, el auge de Santiago Abascal permitiría al bloque de la derecha obtener una holgada mayoría si ahora se celebrasen elecciones generales. Además, seis de cada 10 españoles reclaman a Pedro Sánchez un adelanto electoral si no es capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos para 2026.
Como es habitual, el GESOP ha preguntado a los españoles por varias cuestiones de actualidad. Estas son las seis grandes conclusiones de la encuesta.
- El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- El 60% de los españoles piden elecciones si Sánchez no puede aprobar los Presupuestos
- Siete de cada 10 españoles apoyan la reforma de la financiación autonómica
- Los españoles culpan más al PP que al PSOE de la crispación política
- El 85% de los españoles quieren que los inmigrantes se comprometan a aprender la lengua y "las normas de convivencia"
- El 60% del electorado de izquierdas votaría a la lista unitaria "plurinacional" que propone Rufián
- El 63% de los españoles creen que habría que "modernizar" la celebración del 12 de Octubre
- El 62% de los españoles quieren que se suspenda toda relación con Israel mientras gobierne Netanyahu
En el siguiente enlace puedes consultar la encuesta íntegra con las frecuencias de cada variable y su evolución, la estimación de votos y escaños, un resumen de los resultados, las tablas donde se pueden cruzar los datos, la ficha técnica y los microdatos descargables en formato Excel, que incluye las respuestas una a una de todos los entrevistados.
CONSULTA AQUÍ TODOS LOS DATOS DE LA ENCUESTA DEL GESOP
Recuerda que, si lo prefieres, dentro del enlace anterior puedes descargarte solo los microdatos del sondeo o las tablas en formato Excel con las respuestas una a una de todos los entrevistados.
